Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (04/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa da Itália e Premier League.

Às 15h, o Athletic Bilbao jogará contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Botafogo - 19h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Inglês - Premier League

Manchester United x West Ham - 17h - ESPN e Disney+

Coppa Italia

Bologna x Parma - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Lazio x Milan - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

