Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h30, o Cruzeiro jogará contra o Botafogo pelo Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (04/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa da Itália e Premier League.

Às 15h, o Athletic Bilbao jogará contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Cruzeiro x Botafogo - 19h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester United x West Ham - 17h - ESPN e Disney+

Coppa Italia

  1. Bologna x Parma - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)
  2. Lazio x Milan - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Onde assistir ao jogo de Lazio e Milan; veja o horário

O jogo entre Lazio x Milan terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet, no Youtube, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Bologna e Parma; veja o horário

O jogo entre Bologna x Parma terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet, no Youtube, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Botafogo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de United e West Ham; veja o horário

O jogo entre Manchester United x West Ham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 17h - Manchester United x West Ham - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 17h - Manchester United x West Ham - Premier League

Premiere

  1. 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

  1. 14h - Bologna x Parma - Copa da Itália
  2. 17h - Lazio x Milan - Copa da Itália
Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
