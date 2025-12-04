Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 04.12.25 7h00 Às 19h30, o Cruzeiro jogará contra o Botafogo pelo Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (04/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa da Itália e Premier League. Às 15h, o Athletic Bilbao jogará contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Botafogo - 19h30 - CazéTV e Premiere Campeonato Inglês - Premier League Manchester United x West Ham - 17h - ESPN e Disney+ Coppa Italia Bologna x Parma - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Lazio x Milan - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Onde assistir ao jogo de Lazio e Milan; veja o horário O jogo entre Lazio x Milan terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet, no Youtube, às 17h. Onde assistir ao jogo de Bologna e Parma; veja o horário O jogo entre Bologna x Parma terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet, no Youtube, às 14h. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Botafogo; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Botafogo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de United e West Ham; veja o horário O jogo entre Manchester United x West Ham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 17h - Manchester United x West Ham - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 17h - Manchester United x West Ham - Premier League Premiere 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet 14h - Bologna x Parma - Copa da Itália 17h - Lazio x Milan - Copa da Itália 