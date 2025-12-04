Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

O Flamengo conquistou o 8º título brasileiro nesta quarta-feira (3). A conquista desperta emoções diversas em torcedores espalhados pelo país e, entre eles, um ex-atacante que conhece de perto o peso do manto rubro-negro. Paraense de nascimento e formado na base do clube no início dos anos 2000, Paulo Merabet, o Roma, acompanha de perto o atual elenco e acredita que a equipe mantém viva uma identidade vencedora que atravessa gerações.

Hoje envolvido em eventos e presente com frequência nos jogos do Flamengo, Roma guarda lembranças marcantes do período em que viveu na Gávea. A chegada ao clube ainda adolescente representou a concretização de um sonho que parecia distante para um garoto do Norte.

“Sempre quis ser jogador profissional e, quando passei na base do Flamengo, parte desse sonho já estava sendo realizada. Mas vestir a camisa no profissional foi mais que um sonho: foi onde conquistei títulos, joguei com Adriano Imperador, Denílson, Edílson… Deixei minha marca no clube que amo”, relembra.

O reconhecimento por essa trajetória vai além da memória dos torcedores. Roma é o único jogador paraense que tem uma placa no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A homenagem celebra justamente sua formação na base rubro-negra e as conquistas obtidas pelo clube no time profissional. No time da Gávea, o jogador venceu o Campeonato Carioca e a Copa dos Campeões, em 2001.

Legenda (Arquivo Pessoal/Roma)

Disciplina

Roma foi vice-artilheiro do Mengo em 2001 (Sergio Moraes/L!Sportpress)

A formação rubro-negra, segundo ele, moldava mais do que atletas: criava homens preparados para a pressão única de defender o Flamengo. Disciplina, regras rígidas e convivência intensa marcaram o período em que viveu na concentração da base.

“Ser comprometido e cumprir horários era obrigatório. Aprendi a lidar com responsabilidades, a cuidar do meu material e a viver com jogadores que também chegaram ao profissional. Isso fez diferença para que, quando virássemos adultos, fôssemos mais responsáveis”, diz.

Entre os episódios que melhor representam o que significa “ser Flamengo”, Roma destaca a convivência com a torcida, mesmo nos jogos de categoria de base. “Quando a torcida começava a cantar, mesmo ali, você se sentia mais forte”, resume.

Rubro-Negro desde pequeno

A relação do paraense com o clube começou antes mesmo da mudança para o Rio. Ainda em Belém, ele já percebia a dimensão da massa rubro-negra no estado.

“Mesmo sem redes sociais, já dava para saber que a torcida do Flamengo no Pará era gigante. Quando o Flamengo ganha, as ruas enchem. É assim há muito tempo”, afirma.

Vinte e cinco anos depois de sua estreia no profissional, Roma observa com orgulho o momento atual do clube. Para ele, a evolução estrutural e organizacional do Flamengo salta aos olhos.

“A crescente do clube é absurda. No meu tempo, o elenco era muito bom, mas vivíamos problemas internos. Hoje vemos um Flamengo ainda mais forte, pronto para conquistar mais um título — o que, para mim, é certo.”

Espírito de campeão

Roma foi Tricamepao carica e Campeão dos Campeões com a camisa do Flamengo (Reprodução)

Ao analisar o elenco que briga pelo Brasileiro, Roma identifica características que considera parte da essência rubro-negra: a capacidade de crescer em momentos decisivos.

“O time pode tropeçar em alguns jogos, mas, em finais, cresce. Isso faz parte do Flamengo. Alguns jogadores chegam acuados, mas, com o tempo, incorporam essa característica. Por isso o clube é campeão.”

De ex-jogador a referência para muitos jovens paraenses que sonham trilhar caminho semelhante, Roma deixa um recado direto: dedicação.

“O futebol é para os mais novos, é quando tudo acontece. Nem todos vão chegar, mas trabalho duro, foco e sonhar sempre fazem diferença.”