Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 03.12.25 19h30 O Palmeiras soma 25 pontos a mais que o Galo no Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Atlético-MG x Palmeiras disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (SP e MG) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e acumula 21 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 60 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG está em 13° lugar com 11 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. Atlético MG x Palmeiras: prováveis escalações Galo: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Rony, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 21h30