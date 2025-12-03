Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão

Atlético-MG x Palmeiras disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (SP e MG) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e acumula 21 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 60 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Atlético-MG está em 13° lugar com 11 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Atlético MG x Palmeiras: prováveis escalações

Galo: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Rony, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 21h30