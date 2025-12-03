São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pelo Brasileirão São Paulo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 03.12.25 19h00 O São Paulo soma 7 pontos a mais que o Internacional no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) São Paulo x Internacional disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Internacional é o 17° colocado do Brasileirão e acumula 10 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 41 gols marcados e 53 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O São Paulo está em 8° lugar com 13 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 40 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Fortaleza e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventude x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Juventude e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Internacional: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. Internacional: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho. Técnico: Abel Braga. FICHA TÉCNICA São Paulo x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional São Paulo jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04