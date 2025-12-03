Capa Jornal Amazônia
São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pelo Brasileirão

São Paulo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O São Paulo soma 7 pontos a mais que o Internacional no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR)

São Paulo x Internacional disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internacional é o 17° colocado do Brasileirão e acumula 10 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 41 gols marcados e 53 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

O São Paulo está em 8° lugar com 13 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 40 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

São Paulo x Internacional: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Internacional: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho. Técnico: Abel Braga.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Internacional
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 20h

.
