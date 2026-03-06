Sport e Juventude avançam e definem os últimos classificados à 3ª fase da Copa do Brasil

A 3ª fase da Copa do Brasil agora está completa. Nesta quinta-feira, Sport, Juventude, Portuguesa-RJ, Fluminense-PI e Sousa-PB se classificaram e definiram os 48 times da próxima fase da competição, em duelos disputados em jogo único, com direito a vaga sendo decidida nos pênaltis.

Campeão em 2008, foi com emoção que o Sport garantiu sua vaga diante do Desportiva-ES. Depois de empatar sem gols no tempo normal, o time pernambucano avançou nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Por sua vez, o Juventude teve uma classificação mais tranquila, fazendo o dever de casa no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), goleando o Guaporé-RO por 5 a 0.

Depois de ficarem na igualdade sem gols durante os 90 minutos, o Fluminense-PI eliminou o Trem-AP por 4 a 3 nos pênaltis, no Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP), enquanto o Sousa despachou o Santa Cruz por 4 a 2, na Arena Pernambuco.

Outro time que avançou no tempo normal foi a Portuguesa-RJ, passando pelo Maracanã-CE pelo placar mínimo de 1 a 0, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).