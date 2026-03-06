Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sport e Juventude avançam e definem os últimos classificados à 3ª fase da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

A 3ª fase da Copa do Brasil agora está completa. Nesta quinta-feira, Sport, Juventude, Portuguesa-RJ, Fluminense-PI e Sousa-PB se classificaram e definiram os 48 times da próxima fase da competição, em duelos disputados em jogo único, com direito a vaga sendo decidida nos pênaltis.

Campeão em 2008, foi com emoção que o Sport garantiu sua vaga diante do Desportiva-ES. Depois de empatar sem gols no tempo normal, o time pernambucano avançou nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Por sua vez, o Juventude teve uma classificação mais tranquila, fazendo o dever de casa no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), goleando o Guaporé-RO por 5 a 0.

Depois de ficarem na igualdade sem gols durante os 90 minutos, o Fluminense-PI eliminou o Trem-AP por 4 a 3 nos pênaltis, no Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP), enquanto o Sousa despachou o Santa Cruz por 4 a 2, na Arena Pernambuco.

Outro time que avançou no tempo normal foi a Portuguesa-RJ, passando pelo Maracanã-CE pelo placar mínimo de 1 a 0, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Juventude

Sport
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória

O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins

05.03.26 17h29

Futebol

Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março

Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças.

05.03.26 11h20

Futebol

Qual é a leitura no Baenão?

05.03.26 10h22

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º

06.03.26 0h17

Copa Sul-Americana

Orense x Macará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/03) pela Copa Sulamericana

Orense e Macará jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

05.03.26 22h00

Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º

06.03.26 0h27

Sport e Juventude avançam e definem os últimos classificados à 3ª fase da Copa do Brasil

06.03.26 0h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda