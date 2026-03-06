Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, dominou o primeiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1, nesta quinta-feira, em Melbourne. Lewis Hamilton, seu copanheiros foi o segundo, seguido por Max Verstappen. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 9º.

Sessão começou com vários problemas. O atual campeão mundial Lando Norris acusou problema de câmbio na sua McLaren, enquanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, precisou ir para os boxes com falta de potência.

Pior começo de temporada teve o inglês Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que só andou poucos metros, antes de ser empurrado de volta para os boxes. O espanhol Fernando Alonso teve problema na bateria de seu Aston Martin e ficou fora do treino.

A sensação da primeira meia hora de treino foi o francês Isack Hadjar, da Red Bull, que chegou a disputar a melhor volta com o companheiro Max Verstappen e com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Com 25 minutos para o final do treino, o canadense Lance Stroll também fica nos boxes com a Aston Martin totalmente desmontada. Dentro da pista, Verstappen é o primeiro a atingir a marca de 1min20 para a melhor volta. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto é o décimo colocado.

Com quase 40 minutos de sessão, Leclerc voltou a ser o mais rápido, enquanto Lewis Hamilton passou na qarta colocação. Entre os dois carros da Ferrari, as duas Red Bull: Verstappen e Hadjar.

Vestappen voltou a ser o mais rápido, enquanto Hadjar errou feio. Bortoleto alcançou a sétima posição, superando Piastri. A 12 minutos do final, Hamilton se tornou o mais rápido da sessão.

A cinco minutos do final, o mexicano Sergio Perez rodou por causa de problemas com seu Cadilac. Lindblad surpreendeu ao ficar em quinto. Já Leclerc fechou com a melhor volta da sessão com 1min20s267.

Os carros voltam para a pista para o segundo treino livre às 2h (de Brasília) desta sexta-feira. O terceiro treino livre está previsto para as 22h30 de sexta-feira e classificação do grid será no sábado ás 2h. A corrida tem largada marcada para domingo a 1 hora.

Confira os tempos do primeiro treino livre para o GP da Austrália:

1.º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s267 2.º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min20s736 3.º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s789 4.º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min21s087 5.º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min21s313 6.º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s342 7.º George Russell (ING/Mercedes), 1min21s371 8.º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min21s376 9.º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min21s696 10.º Niko Hulkenberg (ALE/Audi), 1min21969 11.º Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min22s161 12.º Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min22s323 13.º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min22s613 14.º Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s682 15.º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s130 16.º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min23s325 17.º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s022 18.º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s035 19.º Lando Norris (ING/McLaren), 1min24s391 20.º Sergio Pérez (MEX/Cadilac), 1min24s620 21.º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min50s334 22.º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), sem tempo