Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão

Fortaleza x Corinthians disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o 9° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 40 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Fortaleza está em 18° lugar e acumula 10 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 39 gols marcados e 53 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas e numa sequência de 3 vitórias.

Fortaleza x Corinthians: prováveis escalações

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Vitinho e Fabrizio Angileri (Hugo); Dieguinho e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 19h