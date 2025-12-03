Juventude x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão

Juventude x Santos disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos é o 16° colocado do Brasileirão e acumula um total de 10 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 39 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Juventude é o vice-lanterna com 9 vitórias, 7 empates, 20 derrotas, 34 gols marcados e 65 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Juventude x Santos: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 19h