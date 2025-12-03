Juventude x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Juventude e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 03.12.25 18h30 Santos soma 7 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (Fernando Alves/ Facebook/ @juventude) Juventude x Santos disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Santos é o 16° colocado do Brasileirão e acumula um total de 10 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 39 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Juventude é o vice-lanterna com 9 vitórias, 7 empates, 20 derrotas, 34 gols marcados e 65 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Fortaleza e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventude x Santos: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini. Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FICHA TÉCNICA Juventude x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventude Santos FC brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04