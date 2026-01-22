Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Estadão Conteúdo 22.01.26 0h07 O Cruzeiro está na grande final da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta quarta-feira (21), o time mineiro foi até o estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, para encarar o Grêmio, e após sair atrás no primeiro tempo, virou sobre o time gaúcho por 3 a 2 e se garantiu na decisão. Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos. A única vez em que o time levantou a taça foi em 2007, quando bateu o Corinthians nos pênaltis. A primeira decisão por vaga na grande final da Copinha 2026 começou com tudo. Logo aos cinco minutos, João Borne recebeu cruzamento e ajeitou a bola de peito para Harlley, que mandou por baixo do goleiro adversário e abriu o marcador para o Grêmio. Entretanto, o time gaúcho não teve muito tempo para comemorar. Aos nove, após cruzamento rasteiro, Baptistella chutou rasteiro, a bola bateu na trave e correu a risca, mas o árbitro assinalou gol, alegando que a bola ultrapassou a linha por completo, lance confirmado pelo VAR. O jogo então seguiu disputado e o Grêmio contou novamente com o brilho de seu atacante. Aos 27, João Borne serviu Harlley mais uma vez e o camisa 9 não perdoou, mandando no canto e levando o time gaúcho em vantagem para o intervalo. Na volta para a segunda etapa, o jogo seguiu quente. Após 24 minutos de uma verdadeira batalha defensiva, após cobrança de escanteio, o Cruzeiro chegou a balançar as redes, mas o árbitro anulou ao flagrar a bola passando pelo lado de fora do campo. Porém, não demorou muito para sair o novo empate. Aos 29, após cruzamento, a defesa do Grêmio afastou, mas a bola sobrou para Eduardo Pape, que mandou uma bomba e deixou tudo igual no marcador. E o Cruzeiro não parou por aí. Aos 36, Murilo lançou fechado para a área, a bola passou por todo mundo e morreu no gol, virando o marcador para o time mineiro. O cenário ficou ainda mais complicado para o Grêmio, que não conseguiu encontrar reação, aos 46, quando Nathan parou contra-ataque de Fernando e foi expulso. Com vantagem, o Cruzeiro apenas segurou o placar e se garantiu na decisão. Garantido na decisão, o time mineiro agora aguarda para conhecer seu próximo adversário, que sairá nesta quinta-feira (22), quando a partir das 21h30, São Paulo e Ibrachina se enfrentam no MorumBis. A final será disputada neste domingo (25), em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Cruzeiro Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos 21.01.26 23h57 Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha 22.01.26 0h07 Ponte Preta perde para o São Bernardo e segue zerada no Paulistão 22.01.26 0h03 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52