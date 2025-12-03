Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 03.12.25 19h30 O Flamengo soma 32 pontos a mais que Ceará no Brasileirão (Paula Reis/ Flamengo) Flamengo x Ceará disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo lidera o Brasileirão e acumula 22 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 74 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará está em 14° lugar com 11 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 36 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Fortaleza e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pelo Brasileirão São Paulo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Ceará: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Carrascal (Cebolinha ou Lino) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nicolas; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Flamengo x Ceará Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo Ceará brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04