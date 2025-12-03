Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão

Flamengo x Ceará disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão e acumula 22 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 74 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Ceará está em 14° lugar com 11 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 36 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Flamengo x Ceará: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Carrascal (Cebolinha ou Lino) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nicolas; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 21h30