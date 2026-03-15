Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda Estadão Conteúdo 15.03.26 10h02 Thiago Silva lamentou a morte da mãe pelas redes sociais (Instagram @thiagosilva) O Fluminense lamentou neste domingo a morte de Ângela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva, ídolo do clube e atualmente no futebol europeu. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor prestou solidariedade ao jogador e à família. "O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Angela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva. Desejamos muita força ao atleta, aos familiares e amigos de Angela", escreveu o clube. Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda. "Mãezinha, eu não consigo acreditar nisso. Inacreditável. Como assim? Sentirei tanta saudade", escreveu. A morte ocorre poucos dias após outra perda na família. Na última semana, Thiago Silva também se despediu do sogro, pai de sua esposa, Belle Silva. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro teve duas passagens marcantes pelo clube e construiu relação próxima com a torcida tricolor ao longo da carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Thiago Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 fórmula 1 Antonelli vence pela 1ª vez na F1 da China, Hamilton volta ao pódio e Bortoleto não larga O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid 15.03.26 8h27 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Denílson Neves, ex-São Paulo e Arsenal, tem prisão decretada pela Justiça do Rio 14.03.26 22h12