Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro

O Fluminense lamentou neste domingo a morte de Ângela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva, ídolo do clube e atualmente no futebol europeu. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor prestou solidariedade ao jogador e à família.

"O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Angela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva. Desejamos muita força ao atleta, aos familiares e amigos de Angela", escreveu o clube.

Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda. "Mãezinha, eu não consigo acreditar nisso. Inacreditável. Como assim? Sentirei tanta saudade", escreveu.

A morte ocorre poucos dias após outra perda na família. Na última semana, Thiago Silva também se despediu do sogro, pai de sua esposa, Belle Silva.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro teve duas passagens marcantes pelo clube e construiu relação próxima com a torcida tricolor ao longo da carreira.