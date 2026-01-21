Atalanta x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Atalanta x Athletic Bilbao disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Atalanta está em 8° lugar na Champions League e acumula um total de 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da Liga dos Campeões.

Já o Athletic Bilbao ocupa a 32° posição com 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Atalanta x Athletic: prováveis escalações

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien e Odilon Koussonou; Yunus Musah, Marten de Roon, Éderson e Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Ademola Lookman. Técnico: Raffaele Palladino.

Athletic: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Unai Gómez e Nico Williams, Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Athletic de Bilbao

Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h