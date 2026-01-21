Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 21.01.26 9h27 Às 14h45, o Qarabag jogará contra o Eintracht Frankfurt pela Champions League (X/ @AFCAjax) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (21/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita e Champions League. Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Akhdoud x Al Riyadh - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Neom - 14h30 - Sem informações Dhamk x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Champions League Qarabag x Eintracht Frankfurt - 14h45 - Space e HBO Max Galatasaray x Atlético Madrid - 14h45 - TNT e HBO Max Slavia Praha x Barcelona - 17h - TNT e HBO Max Chelsea x Pafos - 17h - HBO Max Atalanta x Athletic Bilbao - 17h - HBO Max Juventus x Benfica - 17h - HBO Max Olympique x Liverpool - 17h - Space e HBO Max Newcastle x PSV - 17h - HBO Max Bayern de Munique x Union SG - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Bodo Glimt e City; veja o horário O jogo entre Galatasaray x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Slavia e Barcelona; veja o horário O jogo entre Slavia Praga x Barcelona terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Olympique de Marselha e Liverpool; veja o horário O jogo entre Olympique de Marseille x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Bayern de Union; veja o horário O jogo entre Bayern de Munique x USG terá transmissão ao vivo pela HBO Max+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Dhamk x Al Nassr - Campeonato Saudita TNT 14h45 - Galatasaray x Atlético Madrid - Champions League 17h - Slavia Praha x Barcelona - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Qarabag x Eintracht Frankfurt - Champions League 14h45 - Galatasaray x Atlético Madrid - Champions League 17h - Slavia Praga x Barcelona - Champions League 17h - Chelsea x Pafos - Champions League 17h - Atalanta x Athletic Bilbao - Champions League 17h - Juventus x Benfica - Champions League 17h - Olympique x Liverpool - Champions League 17h - Newcastle x PSV - Champions League 17h - Bayern de Munique x Union SG - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 