O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 14h45, o Qarabag jogará contra o Eintracht Frankfurt pela Champions League (X/ @AFCAjax)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (21/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita Champions League.

Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Al Akhdoud x Al Riyadh - 12h30 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ettifaq x Neom - 14h30 - Sem informações
  3. Dhamk x Al Nassr - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Champions League

  1. Qarabag x Eintracht Frankfurt - 14h45 - Space e HBO Max
  2. Galatasaray x Atlético Madrid - 14h45 - TNT e HBO Max
  3. Slavia Praha x Barcelona - 17h - TNT e HBO Max
  4. Chelsea x Pafos - 17h - HBO Max
  5. Atalanta x Athletic Bilbao - 17h - HBO Max
  6. Juventus x Benfica - 17h - HBO Max
  7. Olympique x Liverpool - 17h - Space e HBO Max
  8. Newcastle x PSV - 17h - HBO Max
  9. Bayern de Munique x Union SG - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Bodo Glimt e City; veja o horário

O jogo entre Galatasaray x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Slavia e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Slavia Praga x Barcelona terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Olympique de Marselha e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Olympique de Marseille x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Bayern de Union; veja o horário

O jogo entre Bayern de Munique x USG terá transmissão ao vivo pela HBO Max+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Dhamk x Al Nassr - Campeonato Saudita

TNT

  1. 14h45 - Galatasaray x Atlético Madrid - Champions League
  2. 17h - Slavia Praha x Barcelona - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Qarabag x Eintracht Frankfurt - Champions League
  2. 14h45 - Galatasaray x Atlético Madrid - Champions League
  3. 17h - Slavia Praga x Barcelona - Champions League
  4. 17h - Chelsea x Pafos - Champions League
  5. 17h - Atalanta x Athletic Bilbao - Champions League
  6. 17h - Juventus x Benfica - Champions League
  7. 17h - Olympique x Liverpool - Champions League
  8. 17h - Newcastle x PSV - Champions League
  9. 17h - Bayern de Munique x Union SG - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

