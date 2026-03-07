Final da Copa Grão-Pará de 2026 terá quinteto de arbitragem feminino Árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA. O Liberal 07.03.26 18h13 Gleika será árbira da final da Copa Grão-Pará. (Silvio Garrido) A final da Copa Grão-Pará de 2026, torneio paralelo ao Campeonato Paraense, terá arbitragem formada exclusivamente por mulheres. A decisão entre Castanhal e Capitão Poço será conduzida por um quinteto feminino, em um fato inédito no calendário profissional do futebol paraense. A árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA. Esta será a primeira final masculina profissional comandada por ela desde que recebeu o escudo da entidade internacional. A equipe de arbitragem também contará com as assistentes Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. A quarta árbitra será Fabrina Diordia Figueiredo Flexa, enquanto Vânia Maria da Silva Mendes atuará como quinta árbitra. A escala foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo a entidade, a escolha faz parte de ações voltadas à ampliação da participação feminina na arbitragem do estado. A decisão também marcará a definição de um campeão inédito na competição, já que nenhuma das duas equipes conquistou anteriormente um título no futebol profissional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Final da Copa Grão-Pará de 2026 terá quinteto de arbitragem feminino Árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA. 07.03.26 18h13 Futebol Influenciadores participam de ação pelo clima no Re-Pa da final do Parazão 2026 Iniciativa faz parte da campanha chamada “Parada pelo Clima”, promovida pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em parceria com o Terra FC. 07.03.26 18h09 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00