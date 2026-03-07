Final da Copa Grão-Pará de 2026 terá quinteto de arbitragem feminino

A final da Copa Grão-Pará de 2026, torneio paralelo ao Campeonato Paraense, terá arbitragem formada exclusivamente por mulheres. A decisão entre Castanhal e Capitão Poço será conduzida por um quinteto feminino, em um fato inédito no calendário profissional do futebol paraense.

A árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA. Esta será a primeira final masculina profissional comandada por ela desde que recebeu o escudo da entidade internacional.

A equipe de arbitragem também contará com as assistentes Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. A quarta árbitra será Fabrina Diordia Figueiredo Flexa, enquanto Vânia Maria da Silva Mendes atuará como quinta árbitra.

A escala foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo a entidade, a escolha faz parte de ações voltadas à ampliação da participação feminina na arbitragem do estado.

A decisão também marcará a definição de um campeão inédito na competição, já que nenhuma das duas equipes conquistou anteriormente um título no futebol profissional.