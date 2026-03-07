Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Final da Copa Grão-Pará de 2026 terá quinteto de arbitragem feminino

Árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA.

O Liberal
fonte

Gleika será árbira da final da Copa Grão-Pará. (Silvio Garrido)

A final da Copa Grão-Pará de 2026, torneio paralelo ao Campeonato Paraense, terá arbitragem formada exclusivamente por mulheres. A decisão entre Castanhal e Capitão Poço será conduzida por um quinteto feminino, em um fato inédito no calendário profissional do futebol paraense.

A árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA. Esta será a primeira final masculina profissional comandada por ela desde que recebeu o escudo da entidade internacional.

A equipe de arbitragem também contará com as assistentes Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. A quarta árbitra será Fabrina Diordia Figueiredo Flexa, enquanto Vânia Maria da Silva Mendes atuará como quinta árbitra.

A escala foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Segundo a entidade, a escolha faz parte de ações voltadas à ampliação da participação feminina na arbitragem do estado.

A decisão também marcará a definição de um campeão inédito na competição, já que nenhuma das duas equipes conquistou anteriormente um título no futebol profissional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Final da Copa Grão-Pará de 2026 terá quinteto de arbitragem feminino

Árbitra central da partida será Gleika Oliveira Pinheiro, que recentemente passou a integrar o quadro da FIFA.

07.03.26 18h13

Futebol

Influenciadores participam de ação pelo clima no Re-Pa da final do Parazão 2026

Iniciativa faz parte da campanha chamada “Parada pelo Clima”, promovida pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em parceria com o Terra FC.

07.03.26 18h09

Futebol

Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina

07.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

07.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VIRALIZOU

Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda!

Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações

07.03.26 11h05

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

APOIO

Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão

Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8).

07.03.26 10h48

Futebol

Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina

07.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda