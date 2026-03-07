Influenciadores participam de ação pelo clima no Re-Pa da final do Parazão 2026 Iniciativa faz parte da campanha chamada “Parada pelo Clima”, promovida pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em parceria com o Terra FC. O Liberal 07.03.26 18h09 Uma ação de conscientização ambiental deve marcar o segundo jogo da final do Campeonato Paraense de 2026, entre Paysandu e Remo, neste domingo (8), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A iniciativa faz parte da campanha chamada “Parada pelo Clima”, promovida pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em parceria com o Terra FC. Durante a decisão do Parazão, influenciadores digitais devem participar da ação com o objetivo de chamar a atenção do público para os impactos das mudanças climáticas no futebol. A campanha foi realizada ao longo de toda a competição e utilizou a pausa técnica das partidas como espaço para mensagens de conscientização. De acordo com levantamento citado pela iniciativa, elaborado pelo Terra FC com base em pesquisa da consultoria ERM (Environmental Resources Management), cidades que sediam clubes brasileiros enfrentam riscos crescentes de eventos climáticos extremos nas próximas décadas. No caso de Belém, onde atuam Paysandu e Remo, o estudo aponta possibilidade de aumento de episódios como inundações severas e incêndios florestais nos próximos 25 anos. Segundo a estimativa mencionada na pesquisa, esses fatores podem afetar financeiramente os clubes. O levantamento projeta que a dupla paraense poderia sofrer desvalorização conjunta de até R$ 55 milhões nesse período em razão de impactos associados às mudanças climáticas. O estudo também aponta que o fenômeno pode atingir o futebol brasileiro de forma mais ampla. Entre os 60 clubes que disputaram as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro de 2025, 47 estão sediados em cidades classificadas com alto risco para eventos climáticos extremos nas próximas décadas. As perdas potenciais de valor de mercado no futebol nacional poderiam chegar a cerca de R$ 70 bilhões ao longo dos próximos anos. Além de possíveis reflexos econômicos, os impactos citados incluem danos à infraestrutura dos estádios, aumento de custos de manutenção, prejuízos logísticos e alterações no calendário de partidas. De acordo com o levantamento, clubes localizados em regiões com maior exposição climática podem enfrentar mais dificuldades operacionais caso a frequência desses eventos aumente. No Parazão 2026, a campanha utilizou diferentes ações durante as rodadas do torneio. Mensagens sobre temas ligados ao clima foram exibidas nos telões dos estádios, nas locuções das partidas e também nas transmissões televisivas. A final entre Paysandu e Remo será o último momento da iniciativa nesta edição do campeonato. 