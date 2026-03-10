Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/03) pelo Brasileirão Mirassol e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 10.03.26 20h30 O Santos vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco (Raul Barreta/ Santos FC) Mirassol x Santos disputam hoje, terça-feira (10/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Mirassol está em 10° lugar no Brasileirão e acumula apenas 1 vitória, 2 empates, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Santos ocupa a 13° posição e soma 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Botafogo x Barcelona SC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/03) pela Libertadores Botafogo e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Tigre x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Tigre e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Mirassol x Santos: prováveis escalações Mirassol: Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Lucas Mugni; Negueba, Alesson e Edson Carioca (Nathan Fogaça). Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Neymar; Rony (Miguelito), Moisés (Barreal), Thaciano (Gabigol). FICHA TÉCNICA Mirassol x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 10 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mirassol Santos jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58