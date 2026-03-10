Botafogo x Barcelona SC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/03) pela Libertadores

Botafogo x Barcelona de Guayaquil disputam hoje, terça-feira (10/03), a volta da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Barcelona SC ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda pré-eliminatória, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 0.

Já o Barcelona de Guayaquil eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota de 1 a 0.

A partida de ida entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil terminou em empate de 1 a 1.

Botafogo x Barcelona SC: prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck; Bastos, Barboza e Mateo Ponte; Vitinho, Danilo, Newton, Montoro e Alex Telles; Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.

Barcelona de Guayaquil: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel e Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina e Rojas; Benedetto e Villalba. Técnico: César Farías.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Barcelona-EQU

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 10 de março de 2026, 21h30