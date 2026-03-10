Botafogo x Barcelona SC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/03) pela Libertadores Botafogo e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 10.03.26 18h30 A partida de ida entre Botafogo e Barcelona-EQU terminou em empate de 1 a 1 (Vitor Silva/ Botafogo) Botafogo x Barcelona de Guayaquil disputam hoje, terça-feira (10/03), a volta da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Barcelona SC ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda pré-eliminatória, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 0. Já o Barcelona de Guayaquil eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota de 1 a 0. A partida de ida entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil terminou em empate de 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Botafogo x Barcelona SC: prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Bastos, Barboza e Mateo Ponte; Vitinho, Danilo, Newton, Montoro e Alex Telles; Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi. Barcelona de Guayaquil: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel e Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina e Rojas; Benedetto e Villalba. Técnico: César Farías. FICHA TÉCNICA Botafogo x Barcelona-EQU Copa Libertadores da América Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 10 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona de Guayaquil Botafogo jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58