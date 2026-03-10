Portuguesa x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/03) pela Copa do Brasil

Portuguesa-SP x Avaí disputam hoje, terça-feira (10/03), a terceira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Portuguesa (SP) x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda rodada da Copa do Brasil, o Avaí goleou Porto Vitória por 3 a 0 e a Portuguesa superou Altos por 5 a 1.

VEJA MAIS

Portuguesa SP x Avaí: prováveis escalações

Portuguesa: Bruno Bertinato, Ewerthon, Caio Roque, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Denis, Guilherme Portuga, Zé Vitor, Matheus Cadorini, Maceió.

Avaí: Léo Aragão, Wallison, Bruno Baldini, Allyson, DG, Luiz Henrique, Jean Lucas, Daniel Penha, Zé Ricardo, Thayllon, Felipe Avenatti.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Avaí

Copa do Brasil 2026

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 10 de março de 2026, 19h