Portuguesa x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/03) pela Copa do Brasil Portuguesa-SP e Avaí jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 10.03.26 18h00 Na rodada passada, o Avaí goleou Porto Vitória por 3 a 0 e a Portuguesa superou Altos por 5 a 1 (Fabiano Rateke/ Avaí F.C.) Portuguesa-SP x Avaí disputam hoje, terça-feira (10/03), a terceira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Portuguesa (SP) x Avaí ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda rodada da Copa do Brasil, o Avaí goleou Porto Vitória por 3 a 0 e a Portuguesa superou Altos por 5 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Portuguesa SP x Avaí: prováveis escalações Portuguesa: Bruno Bertinato, Ewerthon, Caio Roque, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Denis, Guilherme Portuga, Zé Vitor, Matheus Cadorini, Maceió. Avaí: Léo Aragão, Wallison, Bruno Baldini, Allyson, DG, Luiz Henrique, Jean Lucas, Daniel Penha, Zé Ricardo, Thayllon, Felipe Avenatti. FICHA TÉCNICA Portuguesa x Avaí Copa do Brasil 2026 Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP) Data/Horário: 10 de março de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Portuguesa-SP Avaí jogos de hoje copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58