Tigre x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Tigre e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.03.26 18h45 Vélez Sarsfield vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Estudiantes (X/ @Velez) Tigre x Vélez Sarsfield disputam hoje, terça-feira (10/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h45 (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tigre x Vélez Sarsfield ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Tigre é o vice-líder do Grupo B da Série A argentina e acumula 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vélez Sarsfield lidera invicto o Grupo A e soma 5 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Argentino. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Tigre x Vélez Sarsfield: prováveis escalações Tigre: Sem informações. Vélez Sarsfield: Sem informações. FICHA TÉCNICA Tigre x Vélez Sarsfield Campeonato Argentino Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina Data/Horário: 10 de março de 2026, 19h45