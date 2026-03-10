Tigre x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino

Tigre x Vélez Sarsfield disputam hoje, terça-feira (10/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h45 (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tigre é o vice-líder do Grupo B da Série A argentina e acumula 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Vélez Sarsfield lidera invicto o Grupo A e soma 5 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Argentino.

Tigre x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Tigre: Sem informações.

Vélez Sarsfield: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Vélez Sarsfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina

Data/Horário: 10 de março de 2026, 19h45