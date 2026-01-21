Olympique x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Olympique de Marselha x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool ocupa a 11° posição da Champions League e acumula um total de 4 vitórias, 2 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Olympique está em 16° lugar e soma apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe também registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da Liga dos Campeões.

Olympique x Liverpool: prováveis escalações

Olympique: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina, Emerson; O"Riley, Hojbjerg; Weah, Greenwood, Paixao; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marseille x Liverpool

Champions League

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h