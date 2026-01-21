Slavia x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pela Champions League Slavia Praha e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.01.26 16h00 O Barcelona já soma 7 pontos a mais que o Slavia Praha na Liga dos Campeões (X/ @FCBarcelona) Slavia Praha x Barcelona disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), na Eden Arena, Praga, República Tcheca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Slavia Praga x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Slavia Praha está em 34° lugar na Champions League, ainda não obteve vitórias e soma um total de 3 empates, 3 derrotas, 2 gols marcados e 11 gols sofridos. Slavia, Villarreal e Kairat são as únicas equipes ainda sem vitórias na competição. Já o Barcelona ocupa a 15° posição da Liga e acumula 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da Liga dos Campeões. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Slavia x Barcelona: prováveis escalações Slavia: Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu e Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek e Sanyang; Chytil. Técnico: Jindřich Trpišovský. Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García e Balde; Frenkie De Jong, Pedri e Fermín; Raphinha, Rashford e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick. FICHA TÉCNICA Slavia Praha x Barcelona Champions League Local: Eden Arena, Praga, República Tcheca Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Slavia Praha Barcelona Slavia Praga jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 REVIRAVOLTA Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado 21.01.26 21h06 LUTA PELA VIDA Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado 21.01.26 19h50 Paulistão São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52