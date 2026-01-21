São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.01.26 18h30 O São Paulo vem de um empate de 1 a 1 com o Corinthians (Cesar Greco/ Palmeiras) São Paulo x Portuguesa disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Portuguesa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No Paulistão, a Portuguesa já passou por uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, outra de mesmo placar para o Capivariano e uma vitória de 2 a 0 sobre o Velo Clube. Já o São Paulo registrou uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol, uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo e um empate de 1 a 1 com o Corinthians. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira São Paulo x Portuguesa: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Tolói e Nicolas; Bobadilla, Pablo Maia e Lucas; Lucca, Calleri e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo. Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque (Gustavo Salomão); Portuga (Hudson), Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Renê. Técnico: Fabio Matias. FICHA TÉCNICA São Paulo x Portuguesa Campeonato Paulista Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Portuguesa-SP jogos de hoje São Paulo Campeonato Paulista Paulistão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 REVIRAVOLTA Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado 21.01.26 21h06 LUTA PELA VIDA Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado 21.01.26 19h50 Paulistão São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52