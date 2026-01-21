São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista

São Paulo x Portuguesa disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Portuguesa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Paulistão, a Portuguesa já passou por uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, outra de mesmo placar para o Capivariano e uma vitória de 2 a 0 sobre o Velo Clube.

Já o São Paulo registrou uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol, uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo e um empate de 1 a 1 com o Corinthians.

VEJA MAIS

São Paulo x Portuguesa: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Tolói e Nicolas; Bobadilla, Pablo Maia e Lucas; Lucca, Calleri e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.

Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque (Gustavo Salomão); Portuga (Hudson), Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Renê. Técnico: Fabio Matias.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Portuguesa

Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 19h30