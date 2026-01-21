Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O São Paulo vem de um empate de 1 a 1 com o Corinthians (Cesar Greco/ Palmeiras)

São Paulo x Portuguesa disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Portuguesa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e HBO Max, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Paulistão, a Portuguesa já passou por uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, outra de mesmo placar para o Capivariano e uma vitória de 2 a 0 sobre o Velo Clube.

Já o São Paulo registrou uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol, uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo e um empate de 1 a 1 com o Corinthians.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira

São Paulo x Portuguesa: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Tolói e Nicolas; Bobadilla, Pablo Maia e Lucas; Lucca, Calleri e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.

Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque (Gustavo Salomão); Portuga (Hudson), Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Renê. Técnico: Fabio Matias.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Portuguesa
Campeonato Paulista
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Portuguesa-SP

jogos de hoje

São Paulo

Campeonato Paulista

Paulistão 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

REVIRAVOLTA

Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026

Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado

21.01.26 21h06

LUTA PELA VIDA

Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente

Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado

21.01.26 19h50

Paulistão

São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

21.01.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VITÓRIA

Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha

Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos

22.01.26 0h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

EMPATE

Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos

A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos

21.01.26 23h57

Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

21.01.26 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda