Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado O Liberal 21.01.26 19h50 Seis dias após o grave acidente envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá, o técnico Ronan Tyezer segue internado em estado muito grave, no Hospital de Gurupi, no Tocantins. A atualização foi confirmada na noite desta quarta-feira (21) pelo médico Flávio Freire, da Federação Paraense de Futebol, que acompanha o caso. De acordo com o médico, o treinador permanece "em estado muito grave", mantido em coma induzido e sob efeito de drogas vasoativas, utilizadas para a manutenção das funções vitais. O quadro clínico exige monitoramento contínuo e cuidados intensivos. Segundo Flávio Freire, teve início um protocolo de avaliações neurológicas que deve se estender até o próximo sábado. "Desde ontem até o próximo sábado serão realizados exames em intervalos pré-estabelecidos para análise da função cerebral", explicou. Ainda conforme o médico, somente após a conclusão dessa bateria de exames será possível avançar nas definições médicas. "Após essas avaliações será tomada a decisão definitiva do caso", afirmou. Até o momento, o cenário segue delicado. De acordo com o boletim, "infelizmente até agora não houve resposta neurológica aos estímulos", o que mantém o estado de alerta máximo em relação à evolução clínica do treinador. O acidente ocorreu no retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior e causou a morte do preparador físico Hecton Alves, gerando grande comoção no futebol paraense. O Águia de Marabá segue acompanhando de perto a situação e informando oficialmente sobre qualquer mudança no quadro de saúde de Ronan Tyezer.