Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos

Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada

O Liberal
17.01.26 14h14

Familiares e amigos abraçam jogadores e comissão técnica na chegada da delegação em Marabá (Reprodução / Redes Sociais)

Os atletas da equipe de base do Águia de Marabá voltaram para casa, e foram recepcionados calorosamente por familiares e amigos. A delegação viveu uma tragédia, com a morte do preparador técnico, Hecton Alves, de 33 anos, em acidente na estrada na noite de quinta-feira (15), quando retornava ao Pará.

O ônibus que levava a equipe do sub-20 de volta a Marabá, após participação na Copinha, em São Paulo, saiu de Guaratinguetá (SP) e seguia para Marabá, quando bateu em um caminhão na BR-153 em Santa Rita do Tocantins, região sul do estado.

Hecton Alves morreu, de imediato. O técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e está internado no Hospital Regional de Gurupi, a cerca de 70 km de Santa Rita, com as outras vítimas. De acordo com a Polícia Militar local, 32 pessoas estavam no ônibus, dessas, quatro ficaram feridas e 27 saíram ilesas.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil iniciou as investigações sobre as circunstâncias do acidente, os envolvidos vão responder ao inquérito em liberdade. Já na madrugada da última sexta-feira (16), o local onde ocorreu a coalisão foi periciado.

Em sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Águia de Marabá se classificou em um grupo difícil, com o Botafogo-RJ (campeão carioca) e o Taubaté-SP (time da casa), e caiu na 2ª fase da competição.