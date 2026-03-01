Capa Jornal Amazônia
Calendário Fórmula 1 2026: confira as datas e horários dos GPs neste ano

A maior categoria do automobilismo retorna neste final de semana

Lívia Ximenes
A primeira corrida da Fórmula 1 ocorre na Austrália, no Circuito de Albert Park (Instagram @f1saopaulo)

Após férias de final de ano e período de testes pré-temporada, a Fórmula 1 retorna neste final de semana. Com 24 corridas, 22 pilotos e 11 equipes no grid, a maior categoria do automobilismo passa por todos os continentes entre os dias 06 de março e 06 de dezembro. Confira abaixo o calendário completo da F1 2026, com datas e horários das sessões.

🏎️ Calendário completo Fórmula 1 2026

📅 1. GP da Austrália - Circuito de Albert Park

  • 05/03 (quinta-feira): TL1, 22h30
  • 06/03 (sexta-feira): TL2, 02h00 / TL3, 22h30
  • 07/03 (sábado): Qualificação, 02h00
  • 08/03 (domingo): Corrida, 01h00

📅 2. GP da China - Circuito Internacional de Xangai

  • 13/03 (sexta-feira): TL1, 00h30 / Quali Sprint, 04h30
  • 14/03 (sábado): Sprint, 00h00 / Qualificação, 04h00
  • 15/03 (domingo): Corrida, 04h00

📅 3. GP do Japão - Circuito de Suzuka

  • 26/03 (quinta-feira): TL1, 23h30
  • 27/03 (sexta-feira): TL2, 03h00 / TL3, 23h30
  • 28/03 (sábado): Qualificação, 03h00
  • 29/03 (domingo): Corrida, 02h00

📅 4. GP do Bahrein - Circuito do Bahrein

  • 10/04 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 11/04 (sábado): TL3, 09h30 / Qualificação, 13h00
  • 12/04 (domingo): Corrida, 12h00

📅 5. GP da Arábia Saudita - Circuito de Jeddah

  • 17/04 (sexta-feira): TL1, 10h30 / TL2, 14h00
  • 18/04 (sábado): TL3, 10h30 / Qualificação, 14h00
  • 19/04 (domingo): Corrida, 14h00

📅 6. GP de Miami - Autódromo Internacional de Miami

  • 01/05 (sexta-feira): TL1, 13h30 / Quali Sprint, 17h30
  • 02/05 (sábado): Sprint, 13h00 / Qualificação, 17h00
  • 03/05 (domingo): Corrida, 17h00

📅 7. GP do Canadá - Circuito Gilles Villeneuve

  • 22/05 (sexta-feira): TL1, 14h30 / TL2, 18h00
  • 23/05 (sábado): TL3, 13h30 / Qualificação, 17h00
  • 24/05 (domingo): Corrida, 15h00

📅 8. GP de Mônaco - Circuito de Mônaco

  • 05/06 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 06/06 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 07/06 (domingo): Corrida, 10h00

📅 9. GP de Barcelona-Catalunha - Circuito de Barcelona-Catalunha

  • 12/06 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 13/06 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 14/06 (domingo): Corrida, 10h00

📅 10. GP da Áustria - Circuito Red Bull Ring

  • 26/06 (sexta-feira): TL1, 08h30 / Quali Sprint, 12h30
  • 27/06 (sábado): Sprint, 08h00 / Qualificação, 12h00
  • 28/06 (domingo): Corrida, 10h00

📅 11. GP da Inglaterra - Circuito de Silverstone

  • 03/07 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 04/07 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 05/07 (domingo): Corrida, 11h00

📅 12. GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps

  • 17/07 (sexta-feira): TL1, 08h30 / Quali Sprint, 12h30
  • 18/07 (sábado): Sprint, 08h00 / Qualificação, 12h00
  • 19/07 (domingo): Corrida, 10h00

📅 13. GP da Hungria - Circuito de Hungaroring

  • 24/07 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 25/07 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 26/07 (domingo): Corrida, 10h00

📅 14. GP da Holanda - Circuito de Zandvoort

  • 21/08 (sexta-feira): TL1, 07h30 / TL2, 11h00
  • 22/08 (sábado): TL3, 06h30 / Qualificação, 10h00
  • 23/08 (domingo): Corrida, 10h00

📅 15. GP da Itália - Autódromo Nacional de Monza

  • 04/09 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 05/09 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 06/09 (domingo): Corrida, 10h00

📅 16. GP da Espanha - Circuito de Madri

  • 11/09 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00
  • 12/09 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 13/09 (domingo): Corrida, 10h00

📅 17. GP do Azerbaijão - Circuito de Baku

  • 25/09 (sexta-feira): TL1, 06h30 / TL2, 10h00
  • 26/09 (sábado): TL3, 05h30 / Qualificação, 09h00
  • 27/09 (domingo): Corrida, 08h00

📅 18. GP de Singapura - Circuito de Marina Bay

  • 09/10 (sexta-feira): TL1, 06h30 / TL2, 10h00
  • 10/10 (sábado): TL3, 06h30 / Qualificação, 10h00
  • 11/10 (domingo): Corrida, 09h00

📅 19. GP dos EUA - Circuito das Américas (COTA)

  • 23/10 (sexta-feira): TL1, 15h30 / TL2, 19h00
  • 24/10 (sábado): TL3, 15h30 / Qualificação, 19h00
  • 25/10 (domingo): Corrida, 16h00

📅 20. GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez

  • 30/10 (sexta-feira): TL1, 16h30 / TL2, 20h00
  • 31/10 (sábado): TL3, 15h30 / Qualificação, 19h00
  • 01/11 (domingo): Corrida, 17h00

📅 21. GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

  • 06/11 (sexta-feira): TL1, 12h30 / Quali Sprint, 16h30
  • 07/11 (sábado): Sprint, 11h00 / Qualificação, 15h00
  • 08/11 (domingo): Corrida, 14h00

📅 22. GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas

  • 19/11 (quinta-feira): TL1, 23h30
  • 20/11 (sexta-feira): TL2, 03h00 / TL3, 23h30
  • 21/11 (sábado): Qualificação, 03h00 / Corrida, 03h00 - madrugada de domingo

📅 23. GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail

  • 27/11 (sexta-feira): TL1, 10h30 / Quali Sprint, 14h30
  • 28/11 (sábado): Sprint, 11h00 / Qualificação, 15h00
  • 29/11 (domingo): Corrida, 14h00

📅 24. GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina

  • 04/12 (sexta-feira): TL1, 06h30 / TL2, 10h00
  • 05/12 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00
  • 06/12 (domingo): Corrida, 10h00

