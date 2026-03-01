Calendário Fórmula 1 2026: confira as datas e horários dos GPs neste ano A maior categoria do automobilismo retorna neste final de semana Lívia Ximenes 01.03.26 20h55 A primeira corrida da Fórmula 1 ocorre na Austrália, no Circuito de Albert Park (Instagram @f1saopaulo) Após férias de final de ano e período de testes pré-temporada, a Fórmula 1 retorna neste final de semana. Com 24 corridas, 22 pilotos e 11 equipes no grid, a maior categoria do automobilismo passa por todos os continentes entre os dias 06 de março e 06 de dezembro. Confira abaixo o calendário completo da F1 2026, com datas e horários das sessões. VEJA MAIS Lando Norris afirma que título da F-1 lhe deu confiança: 'Sei que posso fazer de novo' A definição aconteceu em uma luta tripla na etapa final em Abu Dabi. Norris terminou com 2 pontos a mais do que Verstappen. F1 monitora tensão no Oriente Médio após ataque próximo ao Bahrein; teste de pneu é cancelado Leclerc revela dificuldade nas ultrapassagens na nova Fórmula 1: 'Será um grande desafio' 🏎️ Calendário completo Fórmula 1 2026 📅 1. GP da Austrália - Circuito de Albert Park 05/03 (quinta-feira): TL1, 22h30 06/03 (sexta-feira): TL2, 02h00 / TL3, 22h30 07/03 (sábado): Qualificação, 02h00 08/03 (domingo): Corrida, 01h00 📅 2. GP da China - Circuito Internacional de Xangai 13/03 (sexta-feira): TL1, 00h30 / Quali Sprint, 04h30 14/03 (sábado): Sprint, 00h00 / Qualificação, 04h00 15/03 (domingo): Corrida, 04h00 📅 3. GP do Japão - Circuito de Suzuka 26/03 (quinta-feira): TL1, 23h30 27/03 (sexta-feira): TL2, 03h00 / TL3, 23h30 28/03 (sábado): Qualificação, 03h00 29/03 (domingo): Corrida, 02h00 📅 4. GP do Bahrein - Circuito do Bahrein 10/04 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 11/04 (sábado): TL3, 09h30 / Qualificação, 13h00 12/04 (domingo): Corrida, 12h00 📅 5. GP da Arábia Saudita - Circuito de Jeddah 17/04 (sexta-feira): TL1, 10h30 / TL2, 14h00 18/04 (sábado): TL3, 10h30 / Qualificação, 14h00 19/04 (domingo): Corrida, 14h00 📅 6. GP de Miami - Autódromo Internacional de Miami 01/05 (sexta-feira): TL1, 13h30 / Quali Sprint, 17h30 02/05 (sábado): Sprint, 13h00 / Qualificação, 17h00 03/05 (domingo): Corrida, 17h00 📅 7. GP do Canadá - Circuito Gilles Villeneuve 22/05 (sexta-feira): TL1, 14h30 / TL2, 18h00 23/05 (sábado): TL3, 13h30 / Qualificação, 17h00 24/05 (domingo): Corrida, 15h00 📅 8. GP de Mônaco - Circuito de Mônaco 05/06 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 06/06 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 07/06 (domingo): Corrida, 10h00 📅 9. GP de Barcelona-Catalunha - Circuito de Barcelona-Catalunha 12/06 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 13/06 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 14/06 (domingo): Corrida, 10h00 📅 10. GP da Áustria - Circuito Red Bull Ring 26/06 (sexta-feira): TL1, 08h30 / Quali Sprint, 12h30 27/06 (sábado): Sprint, 08h00 / Qualificação, 12h00 28/06 (domingo): Corrida, 10h00 📅 11. GP da Inglaterra - Circuito de Silverstone 03/07 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 04/07 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 05/07 (domingo): Corrida, 11h00 📅 12. GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps 17/07 (sexta-feira): TL1, 08h30 / Quali Sprint, 12h30 18/07 (sábado): Sprint, 08h00 / Qualificação, 12h00 19/07 (domingo): Corrida, 10h00 📅 13. GP da Hungria - Circuito de Hungaroring 24/07 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 25/07 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 26/07 (domingo): Corrida, 10h00 📅 14. GP da Holanda - Circuito de Zandvoort 21/08 (sexta-feira): TL1, 07h30 / TL2, 11h00 22/08 (sábado): TL3, 06h30 / Qualificação, 10h00 23/08 (domingo): Corrida, 10h00 📅 15. GP da Itália - Autódromo Nacional de Monza 04/09 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 05/09 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 06/09 (domingo): Corrida, 10h00 📅 16. GP da Espanha - Circuito de Madri 11/09 (sexta-feira): TL1, 08h30 / TL2, 12h00 12/09 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 13/09 (domingo): Corrida, 10h00 📅 17. GP do Azerbaijão - Circuito de Baku 25/09 (sexta-feira): TL1, 06h30 / TL2, 10h00 26/09 (sábado): TL3, 05h30 / Qualificação, 09h00 27/09 (domingo): Corrida, 08h00 📅 18. GP de Singapura - Circuito de Marina Bay 09/10 (sexta-feira): TL1, 06h30 / TL2, 10h00 10/10 (sábado): TL3, 06h30 / Qualificação, 10h00 11/10 (domingo): Corrida, 09h00 📅 19. GP dos EUA - Circuito das Américas (COTA) 23/10 (sexta-feira): TL1, 15h30 / TL2, 19h00 24/10 (sábado): TL3, 15h30 / Qualificação, 19h00 25/10 (domingo): Corrida, 16h00 📅 20. GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez 30/10 (sexta-feira): TL1, 16h30 / TL2, 20h00 31/10 (sábado): TL3, 15h30 / Qualificação, 19h00 01/11 (domingo): Corrida, 17h00 📅 21. GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 06/11 (sexta-feira): TL1, 12h30 / Quali Sprint, 16h30 07/11 (sábado): Sprint, 11h00 / Qualificação, 15h00 08/11 (domingo): Corrida, 14h00 📅 22. GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas 19/11 (quinta-feira): TL1, 23h30 20/11 (sexta-feira): TL2, 03h00 / TL3, 23h30 21/11 (sábado): Qualificação, 03h00 / Corrida, 03h00 - madrugada de domingo 📅 23. GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail 27/11 (sexta-feira): TL1, 10h30 / Quali Sprint, 14h30 28/11 (sábado): Sprint, 11h00 / Qualificação, 15h00 29/11 (domingo): Corrida, 14h00 📅 24. GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina 04/12 (sexta-feira): TL1, 06h30 / TL2, 10h00 05/12 (sábado): TL3, 07h30 / Qualificação, 11h00 06/12 (domingo): Corrida, 10h00 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fómula 1 F1 Calendário F1 2026 automobilismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00