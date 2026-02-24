Leclerc revela dificuldade nas ultrapassagens na nova Fórmula 1: 'Será um grande desafio' Estadão Conteúdo 24.02.26 20h23 Os pilotos da Fórmula 1 realizaram o último período de testes, no Bahrein, antes do início da temporada de 2026. Charles Leclerc, da Ferrari, falou qual ele acredita que será a principal dificuldade que os competidores irão enfrentar na nova disputa. "Nas poucas situações em que me vi tentando ultrapassar, foi muito difícil. Então, imagino que será um grande desafio este ano", revelou o monegasco de 28 anos. O sistema do DRS, responsável por tornar viável as ultrapassagens nas corridas até 2025, foi abolido para a nova temporada. Agora, os veículos possuem o botão do Modo de Ultrapassagem, que fornece um ganho de potência nos motores. Quando acionado, o carro recebe uma maior potência através da recuperação de energia realizada pelos próprios pilotos, por meio de técnicas de pilotagem. Assim como na época do DRS, o botão só poderá ser acionado em determinados pontos da pista e quando a distância para o veículo da frente ser de, no mínimo, um segundo. "Não quero tirar conclusões precipitadas porque ele precisa ser ajustado, otimizado. Mas, até agora, parece difícil ultrapassar. Essa é minha primeira impressão, mas espero que fique mais fácil", analisou Esteban Ocon, piloto da Haas. Oscas Piastri, da McLaren, e George Russell, da Mercedes, adotaram tons mais comedidos ao falar da mudança na maneira de realizar as ultrapassagens. "As ultrapassagens certamente serão diferentes. O DRS era uma vantagem pura que você usava para ganhar, enquanto agora, você precisa coletar essa energia extra de alguma forma e depois utilizá-la - o que, com algumas das regras em vigor, nem sempre é tão simples assim. Também tenho certeza que os fabricantes farão alguma otimização para tornar as ultrapassagens o mais fáceis possível", disse Piastri. "Cada pista será diferente e, portanto, a forma como você usa sua energia será muito diferente. Circuitos como Barcelona têm apenas uma reta e é bastante rico em energia. Por outro lado, onde há várias retas seguidas, não é possível usar toda essa energia em uma única reta, então você pode ver estratégias diferentes. É empolgante. O tempo dirá", avaliou Russell. A F-1 retorna às pistas no dia 8 de março, com a primeira corrida do ano em Melbourne, válida pelo GP da Austrália. Entre os atuais integrantes do grid, o britânico Lewis Hamilton é o único com duas vitórias no circuito, conquistadas em 2008 e 2015. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 Ferrari Leclerc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56 Futebol Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa 24.02.26 12h54 mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15