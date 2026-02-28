Lando Norris afirma que título da F-1 lhe deu confiança: 'Sei que posso fazer de novo' Estadão Conteúdo 28.02.26 20h02 Atual campeã da F-1, o britânico Lando Norris afirmou que a falta de autoconfiança provocou problemas de saúde mental no início de sua carreira na categoria. A conquista do título em 2025 foi um momento decisivo para o piloto de 26 anos. "Ganhei confiança desde o ano passado. Só o fato de saber que consigo significa que sei que posso fazer de novo", afirmou o piloto da McLaren ao jornal The Guardian. Mesmo no início do ano passado, quando tinha o vice-campeonato mundial como seu melhor resultado, Norris ainda duvidava de sua capacidade e não se considerava tão bom quanto seus rivais pelo título, citando os veteranos Lewis Hamilton e Fernando Alonso e seus contemporâneos Max Verstappen e George Russell. "Sempre tive esses pensamentos, olhando para cima e pensando: 'Como vou competir contra esses caras?'", afirmou. "Quando cheguei à Fórmula 1, vi Max, Lewis, Fernando e Seb (Vettel). E pensei: 'Caramba, será que estou mesmo no mesmo nível que eles?' No ano passado, quando tive a oportunidade de ter um carro rápido o suficiente, provei isso a mim mesmo." Norris conquistou o título em uma disputa acirrada, com altos e baixos, contra Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, que liderou os dois primeiros terços da temporada, e Verstappen, que cresceu com a Red Bull no final da temporada. A definição aconteceu em uma luta tripla na etapa final em Abu Dabi. Norris terminou com 2 pontos a mais do que Verstappen. Em agosto, a McLaren de Norris apresentou problemas a sete voltas do fim do GP da Holanda. Com a vitória de Piastri, o britânico estava com uma desvantagem de 34 pontos, faltando nove corridas para o fim. "Lidar com isso foi um ponto positivo. Existem atributos que me definem, e um deles é simplesmente nunca estar satisfeito até ter certeza de que fiz tudo certo. É quem eu sou", afirmou ele, que inicia a defesa de seu título a partir do dia 5 de março, com o primeiro treino do GP da Austrália, a primeira de 24 etapas da Fórmula 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Lando Norris confiança COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42