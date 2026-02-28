F1 monitora tensão no Oriente Médio após ataque próximo ao Bahrein; teste de pneu é cancelado Estadão Conteúdo 28.02.26 15h12 A Fórmula 1 afirmou neste sábado que acompanha "de perto" a escalada das tensões no Oriente Médio, após novos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A preocupação surge às vésperas do início da temporada e a poucas semanas dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, marcados para abril. Um míssil iraniano atingiu uma base da Marinha dos Estados Unidos a cerca de 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein, onde estava programado um teste de pneus da Pirelli neste fim de semana. A atividade, que contaria com carros de Mercedes e McLaren e simulações em pista molhada para desenvolvimento de compostos de chuva, foi cancelada por questões de segurança. A escalada do conflito levou ao fechamento do espaço aéreo em partes do Oriente Médio e afetou hubs importantes, como Dubai e Doha. Integrantes das equipes e da própria F1 que fariam deslocamentos pela região tiveram de reorganizar voos rumo à Austrália, palco da abertura do campeonato no próximo fim de semana, em Melbourne. Apesar do cenário, a categoria não vê impacto imediato no início da temporada. Em nota, a Formula One Management (FOM) destacou que as três primeiras etapas - Austrália, China e Japão - estão fora do Oriente Médio. "Como sempre, monitoramos de perto qualquer situação como essa e trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades relevantes", informou a entidade. Bahrein e Arábia Saudita estão previstos para receber a quarta e a quinta etapas do calendário, em 12 e 19 de abril, respectivamente. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também acompanha os desdobramentos. Por ora, a posição oficial é de cautela e monitoramento constante. A realização das etapas no Oriente Médio segue mantida no calendário, mas a evolução do conflito será determinante para qualquer decisão futura. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Bahrein ataques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47