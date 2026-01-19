Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente

O Águia de Marabá divulgou nesta segunda-feira (19) uma nova nota pedindo orações e apoio ao técnico Ronan Tyezer, que permanece internado em estado grave após o acidente envolvendo a delegação sub-20 do clube, ocorrido na última quarta-feira (15), quando o ônibus do clube colidiu com um caminhão, no Tocantins.

Segundo o comunicado, o quadro de saúde do treinador “continua grave”, exigindo “ainda mais cuidados e atenção a cada dia que passa”. Diante da situação, o clube fez um apelo direto à torcida, amigos e à comunidade esportiva para que se unam em correntes de fé e pensamentos positivos pela recuperação do profissional.

"Pedimos a todos os torcedores, amigos e à comunidade esportiva que se unam em orações e pensamentos positivos pelo treinador Ronan Tyezer. Seu quadro médico continua grave, exigindo ainda mais cuidados e atenção a cada dia que passa."

Na nota, o Águia reforça sentimentos de esperança e solidariedade, desejando força à família e às pessoas próximas ao treinador. “Seguimos confiantes em sua recuperação”, afirma o texto, que também destaca a crença de que o processo está sendo conduzido com fé.

O clube informou ainda que seguirá atualizando o quadro clínico de Ronan Tyezer sempre que houver novas informações oficiais.

O acidente ocorreu durante o retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior e resultou na morte do preparador físico Hecton Alves, o que gerou ampla comoção no futebol paraense e nacional.