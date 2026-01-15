Capa Jornal Amazônia
Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

O Liberal
fonte

Delegação que disputou a Copinha (Ascom Águia de Marabá)

O preparador físico do Águia de Marabá morreu e o técnico da equipe sub-20 ficou gravemente ferido após um acidente com o ônibus da delegação na noite desta quinta-feira (15). O grupo retornava a Marabá depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior quando o veículo se envolveu na ocorrência, nas proximidades do município de Crixás, no Tocantins.

Em atualização divulgada pelo clube ainda durante a noite, foi confirmada a morte do preparador físico Hecton Alves, integrante da comissão técnica e ex-jogador do clube. Em nota, o Águia informou, “com profundo pesar”, o falecimento do profissional em decorrência do acidente. O técnico da equipe, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde ficou internado recebendo atendimento médico, assim como outros atletas, não identificados até o fechamento da reportagem.

Segundo o clube informou, o ônibus que transportava atletas e comissão técnica colidiu com um caminhão que estaria parado na estrada, sem qualquer tipo de sinalização. O impacto foi forte e imagens registradas após o acidente mostram a parte frontal do veículo bastante danificada.

Ainda de acordo com a nota oficial, nenhum atleta foi gravemente ferido e a diretoria acompanha de perto a situação dos envolvidos, prestando assistência às vítimas e familiares.

“Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer gravemente ferido foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados”, comunicou o time marabaense.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou o acidente em contato com a reportagem. Ricardo Gluck Paul, presidente da federação, informou que está em contato com o clube para oferecer o apoio necessário. "Infelizmente é verdade. Estou em linha com o presidente do Águia tentando ver como podemos apoiar”, disse Gluck Paul.

Já o prefeito de Marabá, Toni Cunha, afirmou em suas redes sociais que está em contato com autoridades do Tocantins para garantir assistência aos feridos. “Estou em contato com as autoridades daquele estado, solicitando assistência a eventuais feridos”, publicou logo após o acidente.

Matéria em atualização*

Palavras-chave

águia de marabá

Acidente de trânsito

Copinha 2026
Futebol
