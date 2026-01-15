Capa Jornal Amazônia
Prefeito de Marabá se pronuncia sobre acidente com time sub-20 do Águia

Ônibus com atletas e comissão técnica do Águia sub-20 colidiu com caminhão no Tocantins

Hannah Franco
Ônibus do Águia sub-20 sofre grave acidente no Tocantins; uma pessoa morreu (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

O prefeito de Marabá, Delegado Federal Toni Cunha, se pronunciou na noite desta quinta-feira (15) após um acidente envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido durante o retorno da equipe ao município paraense após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

De acordo com as informações preliminares, o ônibus que transportava os atletas e membros da comissão técnica colidiu com um caminhão que estaria parado na via, sem sinalização. O acidente aconteceu no estado do Tocantins, na altura da cidade de Fátima, conforme informou o prefeito em publicação nas redes sociais.

image Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu
Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

image Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá
Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

“Com muita tristeza, informo que o ônibus com o time do Águia sub-20 sofreu acidente na altura da cidade de Fátima, em Tocantins. Estou em contato com autoridades daquele estado, solicitando assistência a eventuais feridos”, escreveu Toni Cunha.

Segundo relatos iniciais, o impacto da colisão foi forte. Algumas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico, sendo encaminhadas para unidades hospitalares da região. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A delegação retornava de Guaratinguetá (SP), onde o Águia de Marabá sub-20 disputou a Copinha. O trajeto até Marabá é de aproximadamente 2,5 mil quilômetros, o que torna a viagem longa e desgastante para atletas e comissão técnica.

O clube e as autoridades locais seguem acompanhando a situação. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações sobre o acidente.

acidente com delegação sub-20

águia de marabá

Pará
