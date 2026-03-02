Cupins alados: saiba os riscos e por que eles aparecem após a chuva no inverno Amazônico

Basta uma chuva para que insetos pequenos e voadores comecem a aparecer nas casas. Conhecidos como cupins alados, eles costumam surgir em grande quantidade, gerando preocupações. Apesar de incômodos, os cupins não são venenosos e não possuem ferrão. No caso da ingestão por pets, as reações costumam ser leves.

Os cupins pertencem à ordem Blattaria, grupo do qual também fazem parte as baratas. No Brasil, há cerca de 350 espécies de cupins. Eles são insetos sociais que vivem em colônias e apresentam indivíduos com diferentes formas corporais, explica Flávio Albuquerque, professor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e membro do Laboratório de Invertebrados (LA-INV/UFPA).

Os indivíduos da colônia podem ser ápteros (sem asas) e estéreis, como operários e soldados, ou reprodutores alados (com asas), como os imagos. Os cupins alados, vistos com frequência no período de inverno amazônico, são machos e fêmeas que saem em revoada para tentar fundar novas colônias. Após o voo nupcial, eles perdem as asas e buscam um local apropriado para a nova colônia.

Por que os cupins alados aparecem na chuva?

O período chuvoso eleva a incidência dos cupins por diversos motivos. A chuva e o ar úmido diminuem o risco de desidratação, o que permite que eles sobrevivam por mais tempo até a perda das asas e a fundação de colônias.

“Além disso, com o solo úmido, o processo de escavar torna-se mais fácil para que eles penetrem no solo para fundar a colônia. A saída sincronizada do ninho é uma forma de aumentar a chance dos cupins encontrarem parceiros para fundarem novas colônias. Sem essas condições ideais, eles permanecem escondidos nas colônias”, afirma o professor Flávio.

Cupins alados oferecem risco à saúde de pets e humanos?

Os cupins são insetos que não apresentam veneno e não possuem ferrão. Eles têm um comportamento tranquilo. “Eles só querem encontrar o amor da vida deles. Normalmente, não apresentam nenhum risco à saúde dos pets. Caso ocorra a ingestão de vários, pode causar um leve desconforto gastrointestinal”, explica Flávio.

Impacto dos cupins em propriedades

Os cupins geralmente se alimentam de matéria vegetal morta, mas também podem consumir plantas vivas. “Por conta disso, muitas construções feitas de madeira e árvores sofrem com infestações de cupins. Apesar dessa fama, somente 10% das espécies de cupins têm alguma importância como praga de madeira”, complementa o professor.

"Eles podem ser prejudiciais para móveis de madeira, mas não é comum. Os cupins alados têm a função principal de reprodução e fundação de uma nova colônia. Quem realmente causa mais problemas com móveis e/ou estruturas deste tipo são os cupins operários, que não possuem asas, e são oriundos de uma colônia já estabelecida”, finaliza Flávio.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem