Confira como proteger os pets contra os riscos dos cupins de chuva

Durante o período chuvoso, é comum observar um aumento na incidência dos cupins de chuva, também conhecidos como cupins alados, nas residências dos paraenses. Com a curiosidade, cachorros, gatos e outros pets podem ingerir o inseto, o que pode provocar problemas de saúde, como vômito, apatia e tremores. Confira quais são os sinais de alerta e como proteger os pets dos cupins de chuva.

Em grandes quantidades, aumentam as chances de os pets entrarem em contato e até ingerirem os cupins de chuva. Segundo o veterinário Vitor Seabra, esses insetos não são venenosos, mas a ingestão excessiva pode causar distúrbios gastrointestinais, como vômitos e diarreia. Ele ainda destaca que há um risco indireto de intoxicação por inseticidas, pois os pets podem ingerir cupins contaminados por esses produtos, tóxicos aos animais.

Entre os sintomas mais comuns que a ingestão de cupins de chuva pode causar, estão:

salivação excessiva;

vômitos;

diarreia;

diminuição do apetite;

apatia;

tremores.

No caso de contato com cupins contaminados por inseticidas, “podem ocorrer sinais neurológicos, como falta de coordenação e convulsões, dependendo da substância envolvida e da quantidade ingerida”, afirma o veterinário.

Como proteger os pets

Nos momentos de grande incidência dos cupins de chuva, o veterinário Vitor Seabra recomenda:

manter janelas e portas fechadas;

reduzir a iluminação externa à noite;

recolher os insetos com vassoura ou pano úmido, evitando que o animal tenha acesso.

A respeito do problema com os inseticidas, o veterinário indica que seja evitado o uso de inseticidas domésticos em ambientes onde os animais circulam. “Quando necessário, o controle deve ser feito por empresas especializadas, garantindo que o produto seja aplicado de forma segura para os pets”, comenta.

Como tratar

Os tutores precisam estar atentos aos sinais que o animal apresenta. Se o pet ingerir uma pequena quantidade de cupins e permanecer assintomático, geralmente não há necessidade de intervenção imediata, apenas observação, segundo o veterinário.

Por outro lado, se houver ingestão em grande quantidade ou se o tutor notar sinais como vômitos, salivação excessiva, tremores ou alteração de comportamento, o animal deve ser encaminhado imediatamente ao médico-veterinário.

Vale destacar a importância de não medicar o pet por conta própria e informar ao profissional se houve uso de inseticidas no ambiente.