O Liberal chevron right Pará chevron right

Fundação Parápaz abre processo seletivo com salários de até R$ 2 mil; saiba como participar

Processo Seletivo Simplificado oferta oportunidades para níveis superior, médio e fundamental em oito municípios do Pará

Hannah Franco
fonte

Parápaz abre PSS com 41 vagas e salários de até R$ 2.053. (Reprodução/Agência Pará)

A Fundação Parápaz anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 41 vagas temporárias em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas aos municípios de Ananindeua, Santa Maria, Dom Eliseu, Breves, Parauapebas, Óbidos, Portel e Altamira.

O certame contempla cargos de nível superior, nível médio e nível fundamental. O vencimento base varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, acrescido de gratificação e benefícios, conforme o cargo.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, no período de 00h desta quinta-feira (5) até 23h59 da próxima segunda-feira (9).

Quem pode participar do PSS da Parápaz?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve atender aos requisitos estabelecidos no edital.

Entre as exigências básicas estão:

  • ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • ter no mínimo 18 anos;
  • estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
  • não possuir condenação criminal transitada em julgado ou sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;
  • estar em gozo dos direitos políticos;
  • possuir diploma ou certificado compatível com o cargo pretendido;
  • apresentar registro no conselho de classe correspondente, quando exigido;
  • não possuir acúmulo de cargos públicos, exceto nos casos permitidos pela Lei nº 5.810/1994.

Quais são as vagas ofertadas no processo seletivo?

O PSS da Parápaz oferta oportunidades distribuídas da seguinte forma:

Nível Superior

Cargos de Técnico em Gestão Social (Pedagogia, Psicologia e Serviço Social) e Enfermeiro, com jornada de 30 horas semanais e vencimento base de R$ 1.724,64, além de gratificação e benefícios.

Nível Médio

Funções de Assistente Administrativo, Assistente de Informática e Técnico de Enfermagem, com jornada de 30 horas semanais e vencimento base de R$ 1.320,00, além de benefícios.

Nível Fundamental

Cargo de Auxiliar Operacional, com jornada de 30 horas semanais e vencimento base de R$ 1.320,00, acrescido de benefícios.

As vagas estão distribuídas entre Ananindeua, Santa Maria, Dom Eliseu, Breves, Parauapebas, Óbidos, Portel e Altamira.

Como será a seleção do PSS da Parápaz?

A primeira fase do processo seletivo corresponde à inscrição online por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros).

O sistema realizará pontuação automática preliminar com base nas informações declaradas pelo candidato, conforme os critérios estabelecidos no Anexo III do edital. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e não poderão ser alteradas após a finalização do cadastro.

Qual é o salário oferecido no PSS da Parápaz?

O vencimento base varia conforme o nível do cargo: até R$ 2.053,54 para funções de nível superior; R$ 1.320,00 para cargos de nível médio e fundamental. Os valores são acrescidos de gratificação e demais benefícios previstos no edital.

As contratações temporárias têm como fundamento a Lei Complementar nº 07/1991, com alterações posteriores, além de decretos e legislação estadual aplicável. Todas as informações detalhadas, incluindo cronograma completo, documentação exigida e critérios de avaliação, estão disponíveis no edital publicado no site do Sipros.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO

