Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos Fábio Will 15.01.26 17h06 Kukri é foi o destaque do Azulão na Copinha (ASCOM ÁGUIA DE MARABÁ) Em meio as especulações que ocorrem nesse período de contratações, o presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, comentou sobre uma possível contratação do meia-atacante Kukri, que pertence ao Águia de Marabá e que foi destaque da equipe marabaense na disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior neste ano. Alberto Maia falou sobre o jogador, afirmou o atleta vem evoluindo, mas que até o momento não teve nenhuma investida do Paysandu pelo jogador. Maia afirmou que o jovem indígena de 18 anos é um jogador interessante, mas que o foco do Paysandu é outro no momento. "O Kukri pertence ao Águia de Marabá e o Paysandu respeita a instituição, mas não existe nada formalizado, nem mantido contato com o atleta, staff e diretoria do Águia. Ele é um jogador interessante, jovem, mas não analisamos [comissão do futebol] e estamos focados no zagueiro e um lateral no mercado como um todo", afirmou o dirigente bicolor. Kukri é a grande sensação do Águia de Marabá. O indígena subiu para a equipe profissional na temporada 2024, quando esteve em campo em duas partidas. Já no ano passado, Kukri foi bem utilizado na equipe participou de 26 jogos pelo Azulão no Parazão, Copa do Brasil, além do Brasileirão Série D. Nesse período marcou dois gols e foi campeão da Copa Grão-Pará. Na atual temporada, o Águia disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Azulão fez bonito e avançou para a segunda fase. Kukri foi o destaque do time paraense com três gols na competição em quatro jogos disputados.