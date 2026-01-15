Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Com estreia marcada para o Parazão no dia 25 deste mês, o Paysandu segue em ritmo de preparação e ainda busca peças para compor o elenco que disputará a temporada 2026. A diretoria bicolor mantém o monitoramento do mercado e trabalha nos bastidores para reforçar o grupo antes do início oficial das competições.

Neste primeiro momento, duas posições são tratadas como prioridades dentro do clube e serão contratados um zagueiro e também um lateral-esquerdo. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais opções nesses setores para encarar a sequência de jogos do calendário estadual e nacional.

Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, o presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, confirmou que o clube acompanha atletas e observa de perto as movimentações do mercado, especialmente nos campeonatos estaduais que já estão em andamento.

“Estamos atentos às movimentações do mercado, sempre acompanhando jogos dos estaduais, mapeando alguns atletas. Temos que contratar zagueiro e lateral-esquerdo”, afirmou Maia.

Para o setor defensivo, o Paysandu conta atualmente com o zagueiro Lucca, atleta oriundo das categorias de base do clube. Além dele, integram o elenco Matheus Capixaba, Cauã Dias e Iarley, que também foram formados na base bicolor. A diretoria ainda reforçou a zaga com a contratação de Castro, de 30 anos, que estava no Atlético-GO.

Já nas laterais, o Papão tem à disposição Edílson e Reverson, este último atualmente entregue ao departamento médico. Na lateral direita, o clube anunciou a contratação de JP Galvão, jogador que defendeu o Guarani-SP nas duas últimas temporadas e chega como opção para o setor.