Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste

Fábio Will
fonte

Elenco bicolor no CT Raul Aguilera (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Com estreia marcada para o Parazão no dia 25 deste mês, o Paysandu segue em ritmo de preparação e ainda busca peças para compor o elenco que disputará a temporada 2026. A diretoria bicolor mantém o monitoramento do mercado e trabalha nos bastidores para reforçar o grupo antes do início oficial das competições.

Neste primeiro momento, duas posições são tratadas como prioridades dentro do clube e serão contratados um zagueiro e também um lateral-esquerdo. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais opções nesses setores para encarar a sequência de jogos do calendário estadual e nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, o presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, confirmou que o clube acompanha atletas e observa de perto as movimentações do mercado, especialmente nos campeonatos estaduais que já estão em andamento.

“Estamos atentos às movimentações do mercado, sempre acompanhando jogos dos estaduais, mapeando alguns atletas. Temos que contratar zagueiro e lateral-esquerdo”, afirmou Maia.

VEJA MAIS

image Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão
Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu

image Paysandu aposta no jovem Henrico para reforçar o meio-campo em 2026
Destaque da Tuna Luso, jogador de 21 anos nascido no Marajó chega à Curuzu para a primeira experiência em um clube de massa

image Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente
Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém

Para o setor defensivo, o Paysandu conta atualmente com o zagueiro Lucca, atleta oriundo das categorias de base do clube. Além dele, integram o elenco Matheus Capixaba, Cauã Dias e Iarley, que também foram formados na base bicolor. A diretoria ainda reforçou a zaga com a contratação de Castro, de 30 anos, que estava no Atlético-GO.

Já nas laterais, o Papão tem à disposição Edílson e Reverson, este último atualmente entregue ao departamento médico. Na lateral direita, o clube anunciou a contratação de JP Galvão, jogador que defendeu o Guarani-SP nas duas últimas temporadas e chega como opção para o setor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

alberto maia

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

FUTEBOL

Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste

15.01.26 16h15

Futebol

Paysandu aposta no jovem Henrico para reforçar o meio-campo em 2026

Destaque da Tuna Luso, jogador de 21 anos nascido no Marajó chega à Curuzu para a primeira experiência em um clube de massa

15.01.26 15h54

FUTEBOL

Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão

Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu

15.01.26 14h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

FUTEBOL

Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão

Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A

15.01.26 10h11

futebol

FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso

Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos

15.01.26 9h12

Polêmica

Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja

Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento

15.01.26 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda