Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão

O Paysandu segue sua preparação para a estreia na temporada 2026. O Papão enfrentará a equipe do São Raimundo no domingo (25), pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida segue marcada para o Estádio da Curuzu, porém existe a possibilidade de mudança de local e o Papão fazer a sua estreia no Mangueirão.

A diretoria do Paysandu não confirma a mudança, mas ela pode ocorrer. A equipe de esportes de O Liberal conversou com o presidente da comissão de futebol do Papão, Alberto Maia, que afirmou que o clube consultou o Mangueirão sobre uma possível transferência de local para o jogo de estreia no Campeonato Paraense, já que o gramado da Curuzu passa por reforma.

“Na realidade, estamos realizando uma reforma do gramado da Curuzu, mas, nesse período, está chovendo muito e, por isso, estamos sondando o Mangueirão. Caso o gramado da Curuzu não esteja em condições de uso, a estreia do Paysandu pode mudar. Mas o desejo do clube é que a estreia seja na Curuzu”, disse Alberto Maia.

Além da estreia, marcada para ocorrer diante do São Raimundo, o Papão terá o confronto contra o Capitão Poço, marcado para o dia 1º de fevereiro, também na Curuzu. Em entrevista ao programa “Golaço”, do jornalista Edson Matoso, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, disse que o desejo era o Papão utilizar a Curuzu na estreia, porém afirmou que alguns pontos do gramado estavam comprometidos e que esses locais mais afetados estavam sendo retirados.

“Estamos trabalhando para que tudo esteja pronto para a estreia. [O gramado da Curuzu] ainda não está no estágio ideal. Algumas áreas do gramado estavam comprometidas por ervas daninhas, e esse problema já está sendo tratado. O gramado já tem cerca de 12 anos, o que exige planejamento. Estamos retirando os pontos mais afetados, nivelando o solo e colocando placas de grama, com o objetivo de deixar o campo em condições adequadas para a estreia”, disse Tuma.