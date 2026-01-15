Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu Fábio Will 15.01.26 14h53 Estádio da Curuzu pode não receber a estreia do papão na temporada (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu segue sua preparação para a estreia na temporada 2026. O Papão enfrentará a equipe do São Raimundo no domingo (25), pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida segue marcada para o Estádio da Curuzu, porém existe a possibilidade de mudança de local e o Papão fazer a sua estreia no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A diretoria do Paysandu não confirma a mudança, mas ela pode ocorrer. A equipe de esportes de O Liberal conversou com o presidente da comissão de futebol do Papão, Alberto Maia, que afirmou que o clube consultou o Mangueirão sobre uma possível transferência de local para o jogo de estreia no Campeonato Paraense, já que o gramado da Curuzu passa por reforma. “Na realidade, estamos realizando uma reforma do gramado da Curuzu, mas, nesse período, está chovendo muito e, por isso, estamos sondando o Mangueirão. Caso o gramado da Curuzu não esteja em condições de uso, a estreia do Paysandu pode mudar. Mas o desejo do clube é que a estreia seja na Curuzu”, disse Alberto Maia. VEJA MAIS Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional Nova comissão do Paysandu dá detalhes do planejamento para 2026; confira Comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni detalha primeiros passos da reconstrução bicolor Além da estreia, marcada para ocorrer diante do São Raimundo, o Papão terá o confronto contra o Capitão Poço, marcado para o dia 1º de fevereiro, também na Curuzu. Em entrevista ao programa “Golaço”, do jornalista Edson Matoso, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, disse que o desejo era o Papão utilizar a Curuzu na estreia, porém afirmou que alguns pontos do gramado estavam comprometidos e que esses locais mais afetados estavam sendo retirados. “Estamos trabalhando para que tudo esteja pronto para a estreia. [O gramado da Curuzu] ainda não está no estágio ideal. Algumas áreas do gramado estavam comprometidas por ervas daninhas, e esse problema já está sendo tratado. O gramado já tem cerca de 12 anos, o que exige planejamento. Estamos retirando os pontos mais afetados, nivelando o solo e colocando placas de grama, com o objetivo de deixar o campo em condições adequadas para a estreia”, disse Tuma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c parazão 2026 curuzu mangueirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 