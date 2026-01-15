Paysandu aposta no jovem Henrico para reforçar o meio-campo em 2026 Destaque da Tuna Luso, jogador de 21 anos nascido no Marajó chega à Curuzu para a primeira experiência em um clube de massa O Liberal 15.01.26 15h54 Henrico já trabalha com o elenco bicolor visando as competições da temporada. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu anunciou no início do mês a contratação do volante Henrico, de 21 anos. O jogador chega após se destacar pela Tuna Luso e ganha a primeira grande oportunidade da carreira em um clube de massa do futebol paraense, reforçando o elenco bicolor para a sequência da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Henrico chega ao Papão após uma trajetória iniciada no município de Anajás, no Marajó, até se firmar na Tuna, onde viveu o melhor momento da carreira em 2025. Pelo clube cruzmaltino, conquistou a Tríplice Coroa estadual — Campeonato Paraense, Copa Pará e Supercopa — e ainda fez sua estreia como atleta profissional, inclusive disputando a Copa do Brasil. “Foi o ano mais destaque para mim. Consegui conquistar a Tríplice Coroa e estrear como profissional. A Tuna é um time que eu tenho muito carinho, foi o clube que me fez chegar até aqui”, destacou o jogador. Dentro de campo, Henrico se define como um meio-campista participativo, com chegada constante ao ataque e personalidade para assumir responsabilidades. “Sou um cara que sai muito para o jogo, tento pisar na área, apareço para jogar, não vou ter medo de jogar e nem de errar”, afirmou. VEJA MAIS Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo Paysandu aposta em novos planos e amplia vantagens do Sócio-Torcedor para 2026 Erick Almeida, diretor do programa, detalha preços acessíveis, descontos progressivos e benefícios para aproximar a Fiel Bicolor em momento de reconstrução do clube Desde que chegou à Curuzu, o jovem vem passando por um processo gradual de adaptação e evolução física, com acompanhamento direto da comissão técnica. “A temporada está sendo muito boa. Estou tendo todo o apoio do staff e da comissão para chegar na minha melhor forma. Sei que tenho muito a melhorar e estou evoluindo a cada dia”, disse. A oportunidade no Paysandu, segundo Henrico, chegou de forma inesperada e carregada de significado pessoal. “Quando recebi a proposta, fiquei muito surpreso e contente. Mesmo fazendo um ano incrível, eu não esperava”, revelou. O meio-campista também fez questão de reconhecer a confiança recebida internamente. “Queria agradecer ao Ignácio, que sempre me ajudou e confia em mim, e ao professor Junior, que está colocando toda a confiança. Espero não decepcionar a torcida.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu futebol paraense série c 2026 parazão 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 Futebol Paysandu aposta no jovem Henrico para reforçar o meio-campo em 2026 Destaque da Tuna Luso, jogador de 21 anos nascido no Marajó chega à Curuzu para a primeira experiência em um clube de massa 15.01.26 15h54 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 OFICIAL Paysandu apresenta Marcinho e aposta em experiência para a temporada Meia elogia o projeto do clube, destaca o trabalho de Júnior Rocha e diz que chega pronto para ajudar dentro e fora de campo 14.01.26 22h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00