Paysandu aposta no jovem Henrico para reforçar o meio-campo em 2026

O Paysandu anunciou no início do mês a contratação do volante Henrico, de 21 anos. O jogador chega após se destacar pela Tuna Luso e ganha a primeira grande oportunidade da carreira em um clube de massa do futebol paraense, reforçando o elenco bicolor para a sequência da temporada.

Henrico chega ao Papão após uma trajetória iniciada no município de Anajás, no Marajó, até se firmar na Tuna, onde viveu o melhor momento da carreira em 2025. Pelo clube cruzmaltino, conquistou a Tríplice Coroa estadual — Campeonato Paraense, Copa Pará e Supercopa — e ainda fez sua estreia como atleta profissional, inclusive disputando a Copa do Brasil.

“Foi o ano mais destaque para mim. Consegui conquistar a Tríplice Coroa e estrear como profissional. A Tuna é um time que eu tenho muito carinho, foi o clube que me fez chegar até aqui”, destacou o jogador.

Dentro de campo, Henrico se define como um meio-campista participativo, com chegada constante ao ataque e personalidade para assumir responsabilidades. “Sou um cara que sai muito para o jogo, tento pisar na área, apareço para jogar, não vou ter medo de jogar e nem de errar”, afirmou.

Desde que chegou à Curuzu, o jovem vem passando por um processo gradual de adaptação e evolução física, com acompanhamento direto da comissão técnica. “A temporada está sendo muito boa. Estou tendo todo o apoio do staff e da comissão para chegar na minha melhor forma. Sei que tenho muito a melhorar e estou evoluindo a cada dia”, disse.

A oportunidade no Paysandu, segundo Henrico, chegou de forma inesperada e carregada de significado pessoal. “Quando recebi a proposta, fiquei muito surpreso e contente. Mesmo fazendo um ano incrível, eu não esperava”, revelou. O meio-campista também fez questão de reconhecer a confiança recebida internamente. “Queria agradecer ao Ignácio, que sempre me ajudou e confia em mim, e ao professor Junior, que está colocando toda a confiança. Espero não decepcionar a torcida.”