Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém O Liberal 13.01.26 12h33 Clube bicolor está sem vice após a Tuma assumir a presidência (Ronaldo Santos / Arquivo Paysandu) O presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu, Manoel Acácio Bastos de Almeida e Silva, convocou os conselheiros do clube para uma reunião que irá definir e empossar o novo vice-presidente do Papão. O encontro será no dia 22 de janeiro, na sede do Bicola, em Belém. O cargo está vago após Márcio Tuma assumir a presidência do Bicola com a renúncia de Roger Aguilera. Conforme a convocação, publicada no site do Paysandu, a posse do novo vice-presidente será imediata. Associados que estiverem em dia com as obrigações pré-determinadas pelo clube podem se inscrever para concorrer ao cargo entre os dias 19 e 21 de janeiro, na secretaria do Condel, na sede do clube. O comunicado destaca a obrigatoriedade da participação de todo membro do conselho, visto que a falta sem justificativa pode ocasionar a perda do mandato. A votação será secreta e terá o quórum eleitoral composto pelo plenário do Condel. O Paysandu vive um momento de restabelecimento após fazer uma péssima temporada em 2025. Além do rebaixamento para a Série C, o clube bicolor acumula processos trabalhistas milionários movidos por ex-jogadores. O então presidente Roger Aguilera renunciou ao cargo em dezembro de 2025. Com isso, o vice Márcio Tuma assumiu a presidência do time e uma nova comissão de futebol foi formada, liderada pelo ex-presidente Alberto Maia.