Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar

Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos

Crianças e adolescentes podem participar (Marcelo Seabra/O Liberal (Arquivo))

Crianças e adolescentes nascidos entre sete e 19 anos, apaixonados por futsal, já podem se inscrever na peneira da modalidade do Paysandu. A seletiva vai ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2026, no ginásio Moura Carvalho, em Belém, com categorias para o masculino e feminino. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A seletiva será dividida em três datas: 24 de janeiro, para atletas de 15 a 18 anos; 31 de janeiro, para crianças de oito a 14 anos; e 7 de fevereiro, para meninas de 14 a 15 anos.

As inscrições para a seleção abriram nesta semana. Os interessados devem entrar em contato pelo número (91) 98407-2457 para mais informações. A taxa de inscrição é de R$ 30.

O futsal é um dos esportes mais populares do país e conhecido por ser um grande celeiro de atletas. Por conta disso, muitos jogadores acabam iniciando a carreira no futebol de salão.

