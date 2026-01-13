Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos O Liberal 13.01.26 11h34 Crianças e adolescentes podem participar (Marcelo Seabra/O Liberal (Arquivo)) Crianças e adolescentes nascidos entre sete e 19 anos, apaixonados por futsal, já podem se inscrever na peneira da modalidade do Paysandu. A seletiva vai ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2026, no ginásio Moura Carvalho, em Belém, com categorias para o masculino e feminino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A seletiva será dividida em três datas: 24 de janeiro, para atletas de 15 a 18 anos; 31 de janeiro, para crianças de oito a 14 anos; e 7 de fevereiro, para meninas de 14 a 15 anos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)As inscrições para a seleção abriram nesta semana. Os interessados devem entrar em contato pelo número (91) 98407-2457 para mais informações. A taxa de inscrição é de R$ 30. VEJA MAIS Atacante criado na base do Paysandu destaca intensidade dos treinos às vésperas do início no Parazão Miguel Ângelo foi um dos destaques da base bicolor em 2025 e agora se diz pronto para subir mais um degrau na carreira Conheça o Mangueirão, o coração esportivo do Pará Símbolo do futebol paraense, o estádio combina história, emoção e modernidade, sendo palco de grandes clássicos, shows e eventos internacionais em Belém Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional O futsal é um dos esportes mais populares do país e conhecido por ser um grande celeiro de atletas. Por conta disso, muitos jogadores acabam iniciando a carreira no futebol de salão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes paysandu futsal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 Mais esportes Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos 13.01.26 11h34 Futebol Atacante criado na base do Paysandu destaca intensidade dos treinos às vésperas do início no Parazão Miguel Ângelo foi um dos destaques da base bicolor em 2025 e agora se diz pronto para subir mais um degrau na carreira 12.01.26 16h20 futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00