Remo cria grupo de trabalho para concluir projeto do centro de treinamento

O Clube do Remo anunciou nesta quinta-feira (24) a criação de uma comissão e um grupo de trabalho responsáveis pela coordenação e execução do projeto do Centro de Treinamento do Leão Azul. O grupo já realizou sua primeira reunião para avaliar o progresso do projeto e definir os próximos passos para a finalização da estrutura.

A comissão visa planejar, acompanhar e assegurar a implementação das ações previstas para o Centro de Treinamento. Foram discutidas questões importantes como orçamento, cronograma de entrega e parcerias para captação de recursos, enfatizando a relevância do CT para o fortalecimento do futebol profissional e das categorias de base do clube.

Durante a coletiva realizada na última terça-feira (22), o executivo do Leão, Marcos Braz, destacou sua visita ao local do CT. Braz ressaltou que a construção do centro depende exclusivamente do clube, já que o terreno é de propriedade do Remo e está totalmente quitado.

Marcos Braz também enfatizou que o projeto não deve ser influenciado pelos resultados esportivos, pois a criação do Centro de Treinamento é essencial para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento do clube a longo prazo. Segundo ele, o CT precisa ser construído em paralelo às demais atividades do clube, visando sua autossuficiência.

O encontro reuniu importantes nomes da diretoria, como o vice-presidente Glauber Gonçalves, o executivo Marcos Braz, o gerente de futebol Daniel Dambrós, além dos diretores Renato Medeiros (sustentabilidade), Valber Mota (planejamento), Michel Souza (CT) e o grande benemérito Max Fernandes. Uma nova reunião está marcada para o próximo mês, ocasião em que serão avaliados os avanços e realizados ajustes no planejamento.