Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4

A Série B do campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado (13), com um confronto na parte de cima da tabela. O Remo, pertinho do G4, na 5ª colocação, viaja até a cidade de Goiânia (GO), onde enfrenta o Vila Nova-GO, 10ª colocado, distantes apenas três pontos de diferença. O jogo será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 18h30. O Remo terá um desfalque na partida e deve ter mudanças no meio e também no ataque.

O jogo contra o Vila Nova, pode ser a partida para o Remo ter uma sequência de duas vitórias seguidas ao comando do técnico António Oliveira, que ainda não perdeu jogando longe de Belém. Para este jogo o Leão não contará com o volante Caio Vinícius, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Amazonas-AM, na vitória azulina por 3 a 1, e terá que cumprir a suspensão contra o Vila Nova.

Para o posto de Caio Vinícius, o técnico português, António Oliveira, pode utilizar o volante Luan Martins, que retorna de contusão. Outra opção do treinador é o Nathan Camargo, outro que estava afastado por contusão. O comandante azulino perdeu o volante Cantillo, que retornou não departamento médico e não possui prazo para retornar ao time.

Uma vitória do Remo mantém o Leão Azul próximo do G4, mas não faz o time entrar na zona de classificação para a Série A. O clube azulino pode empatar com a Chapecoense-SC em número de pontos, mas não conseguirá ultrapassar a equipe catarinense pelo número de vitórias, (12 a 9 neste momento).

O Leão Azul aposta as fichas no atacante Pedro Rocha, que vem fazendo a diferença neste Brasileirão. O jogador é o artilheiro da competição nacional com 12 gols, marcou duas vezes na última partida e vem sendo o destaque azulino na frente, o mesmo ocorrendo com o goleiro Marcelo Rangel, que vem salvando a equipe remista nas partidas com boas defesas.

Pelo lado do Vila Nova, a partida é encarada como uma final. Um resultado que não seja a vitória pode fazer com que a equipe caia na tabela e se distancie do G4. Para essa partida o técnico do Vila, Paulo Turra, poderá contar com duas peças importantes para o time. O volante João Vieira, titular absoluto da equipe na temporada, retorna ao time após cumprir suspensão contra o Athletic-MG, na última rodada. Outro jogador que pode atuar diante do Remo é o meia Jean Mota, que teve seu contrato rescindido com o Vitória-BA, seu clube de origem e ficou sem vínculo. Na última sexta-feira (12), a diretoria do Tigre conseguiu regularizar o atleta, que está apto para atuar.

Vila Nova x Remo duelam neste sábado (13), às 18h30, em Goiânia (GO), pela 26ª rodada da Série B, em um confronto direto, já que em caso de triunfo do goianos, eles ultrapassam o Remo na classificação. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – Goiânia (GO)

Data: 13.09.2025

Horário: 18h30

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (RS)

VILA NOVA: Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parese e Bruno Mendes. Técnico: Paulo Turra.

REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Diego Hernández; Nico Ferreira, João Pedro e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.