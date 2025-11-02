Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim'

O técnico Guto Ferreira fez questão de demonstrar serenidade após o empate por 1 a 1 entre Remo e Chapecoense, neste domingo (2), no Baenão, em Belém. O resultado, que veio com um gol catarinense no último lance, adiou a chance do Leão Azul reassumir a vice-liderança da Série B, mas não abalou o treinador, que garantiu: o time vai lutar até o fim pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

“Futebol é assim. No clássico (contra o Paysandu), a gente tomou o empate e foi buscar nos acréscimos. Hoje aconteceu o contrário. O importante é ter a cabeça tranquila, saber o que foi feito de bom e de ruim. Vamos até o fim”, afirmou Guto, reforçando a confiança no trabalho da equipe.

Sobre o lance do gol sofrido, o treinador destacou que o desvio em Reynaldo foi determinante para o empate da Chape. “Até nem era um chute tão perigoso assim, o Rangel tava na jogada. O que deu o gol foi o escorregão (do zagueiro Reynaldo). Mesmo com o desvio, o Rangel chegava na bola. Tem coisas que não se explicam”, analisou.

Apesar da frustração, Guto fez questão de ressaltar o equilíbrio do campeonato e o potencial do grupo azulino. “Tem coisas que não são pra ser, mas servem pra medir o quanto a gente acredita. Temos fé, competência e time pra chegar. Ninguém vai abaixar a cabeça, vamos lutar cada palmo da tabela pra chegar”, disse.

Com 58 pontos, o Remo segue em 3º lugar, atrás do Coritiba (61) e da própria Chapecoense (58, mas com mais vitórias). O treinador mostrou confiança nas próximas rodadas, que serão decisivas para o destino do clube. “Vão ser jogos dificílimos. Faltam seis pontos em três partidas pra não depender de ninguém. Vamos pra duas fora de casa, enquanto outros times terão partidas em casa. Mas temos um bom retrospecto fora, e isso nos dá confiança”, afirmou.

Guto ainda rebateu um tom pessimista de parte da imprensa ao fim da coletiva. “Nós empatamos um jogo e já está tudo perdido? Pelo amor de Deus. Tivemos dificuldades contra um time que está pau a pau com a gente na tabela. Nós vamos chegar, não tenho dúvidas. A gente não chega se se entregar — mas aqui não tem covardes. Vamos até o final”, concluiu o técnico, sob aplausos da torcida que ainda acreditava nas arquibancadas.