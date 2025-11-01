Clube do Remo avança na reestruturação do CT em Outeiro

O Clube do Remo segue avançando nas etapas de reconstrução do seu Centro de Treinamento, localizado na ilha de Outeiro, na Região Metropolitana de Belém. Segundo o diretor do CT, Michel Souza, o clube vive atualmente a fase de estudos que serve para localizar exatamente todas as necessidades a serem desenvolvidas no espaço.

“Nós estamos nessa fase de gestão de projetos, que antecede o início das obras de reconstrução do nosso CT. É uma etapa necessária, afinal, precisamos dar os passos de forma correta, planejada e organizada para saber exatamente o que estamos materializando para o nosso amado Clube do Remo”, explicou Michel.

Atualmente, o grupo treina no próprio Baenão. Já o campo principal do CT segue sem atividades, enquanto os trabalhos de construção se concentram na área lateral, onde serão construídos dois novos gramados oficiais. A demarcação dos terrenos já foi concluída, e em um deles as equipes finalizaram a compactação da areia, o sistema de irrigação e a drenagem. A próxima etapa será o plantio da grama.

A meta do clube é disponibilizar os novos campos nos primeiros meses de 2026, já com toda a estrutura pronta, incluindo gramados, academia e instalações de apoio.

Paralelamente, a comissão responsável também atua na modernização do bloco central, que receberá melhorias significativas para atender às necessidades do departamento de futebol. O projeto prevê a instalação de vestiários, refeitório e salas de trabalho individualizadas para o treinador, comissão técnica, analistas, diretoria, marketing e imprensa.

Enquanto isso, o grupo segue treinando para o duelo decisivo contra a Chapecoense, neste domingo (2), às 18h30, no Baenão. Chape e Leão Azul ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com 57 pontos, e travam uma briga direta pelo acesso à Série A, faltando três rodadas para o fim da Série B.