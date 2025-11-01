Clube do Remo avança na reestruturação do CT em Outeiro Diretoria trabalha na reestruturação completa do espaço, que contará com novos campos, academia e áreas modernas para comissão técnica e departamentos Da redação 01.11.25 18h31 A imensa área localizada na ilha do Outeiro que hospeda o futuro CT azulino. (Reprodução RemoTV) O Clube do Remo segue avançando nas etapas de reconstrução do seu Centro de Treinamento, localizado na ilha de Outeiro, na Região Metropolitana de Belém. Segundo o diretor do CT, Michel Souza, o clube vive atualmente a fase de estudos que serve para localizar exatamente todas as necessidades a serem desenvolvidas no espaço. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Nós estamos nessa fase de gestão de projetos, que antecede o início das obras de reconstrução do nosso CT. É uma etapa necessária, afinal, precisamos dar os passos de forma correta, planejada e organizada para saber exatamente o que estamos materializando para o nosso amado Clube do Remo”, explicou Michel. Atualmente, o grupo treina no próprio Baenão. Já o campo principal do CT segue sem atividades, enquanto os trabalhos de construção se concentram na área lateral, onde serão construídos dois novos gramados oficiais. A demarcação dos terrenos já foi concluída, e em um deles as equipes finalizaram a compactação da areia, o sistema de irrigação e a drenagem. A próxima etapa será o plantio da grama. A meta do clube é disponibilizar os novos campos nos primeiros meses de 2026, já com toda a estrutura pronta, incluindo gramados, academia e instalações de apoio. VEJA MAIS Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 Lei do ex? Três jogadores de Remo e Chapecoense reencontram antigos clubes no domingo (2) Duelo entre as equipes com melhor momento na Série B terá lateral Marcelinho, meia Pavani e atacante Neto Pessoa de frente para antigos companheiros. Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B Destaques do Leão Azul, dupla elogia trabalho de Guto Ferreira e mira o acesso histórico à Série A após 31 anos Paralelamente, a comissão responsável também atua na modernização do bloco central, que receberá melhorias significativas para atender às necessidades do departamento de futebol. O projeto prevê a instalação de vestiários, refeitório e salas de trabalho individualizadas para o treinador, comissão técnica, analistas, diretoria, marketing e imprensa. Enquanto isso, o grupo segue treinando para o duelo decisivo contra a Chapecoense, neste domingo (2), às 18h30, no Baenão. Chape e Leão Azul ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com 57 pontos, e travam uma briga direta pelo acesso à Série A, faltando três rodadas para o fim da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 remo x chapecoense reforma do ct do remo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CONTAGEM REGRESSIVA Resultados da rodada ajudam o Remo, que se aproxima de liderança e mira título da Série B Além do próprio compromisso deste domingo, o Remo torcia por resultados de outros jogos, que ajudaram o time na luta pelo acesso 01.11.25 19h29 Futebol Clube do Remo avança na reestruturação do CT em Outeiro Diretoria trabalha na reestruturação completa do espaço, que contará com novos campos, academia e áreas modernas para comissão técnica e departamentos 01.11.25 18h31 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 futebol Endrick no Leão? Após conversas, técnico fala sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação a outros clubes, como West Ham, que chegou a consultar o atleta no final da última temporada 31.10.25 17h28