Zé Ricardo aposta no triunfo do Remo contra o Mirassol: 'A gente tem tudo pra buscar essa vitória'

O volante Zé Ricardo afirmou que o Remo tem condições de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (4), quando enfrenta o Mirassol, às 20h, no Mangueirão, pela segunda rodada da competição. Após o último treino no Baenão antes da partida, o jogador destacou a importância de atuar em casa e o apoio da torcida como fatores decisivos para buscar o resultado positivo.

“É uma equipe muito boa, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar, mas temos que pensar na gente. Jogamos dentro de casa, aproveitar o apoio da torcida. A gente tem tudo para buscar essa vitória”, afirmou o meio-campista, projetando o duelo que marca a estreia do Leão Azul como mandante na Série A.

Contratado no início da temporada, Zé Ricardo vem sendo um dos destaques do time neste começo de ano e tende a retornar ao time titular após ser preservado no empate com o São Francisco, no último sábado, pelo Parazão, quando o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação alternativa. Na estreia do Brasileirão, contra o Vitória, em Salvador, o volante teve boa atuação até ser substituído após receber cartão amarelo.

Na ocasião, Osorio explicou que a saída seguiu um princípio adotado em sua carreira, de evitar riscos de expulsão em jogadores de marcação. A substituição, no entanto, foi bastante questionada, já que o Remo perdeu consistência defensiva e sofreu dois gols em sequência. Zé Ricardo evitou qualquer polêmica ao comentar o episódio.

“Claro que a gente quer continuar jogando, mas ali somos jogadores e o treinador toma as atitudes. A gente tem que fazer o que ele pede, não dá pra ficar chateado. É torcer pelo companheiro que entrou e agora pensar no Mirassol”, disse.

O volante também reforçou que sua principal função em campo é a proteção da defesa, papel que deve voltar a exercer como titular do chamado “time principal”, voltado exclusivamente para o Brasileirão. “Essa é minha função, proteger, procurar ajudar o jogo e a equipe. Ainda não conseguimos a vitória, foi só o primeiro jogo, mas estamos bem focados para continuar trabalhando”, pontuou.

Além do confronto com o Mirassol, o Remo terá uma sequência atípica no calendário. Na quinta-feira (5), menos de 24 horas depois, o clube entra em campo novamente, desta vez contra o Águia de Marabá, pela terceira rodada do Campeonato Paraense, com um time alternativo. Zé Ricardo admitiu que a situação é incomum, mas confia na gestão da comissão técnica. “Nunca vivi isso, jogar em dois dias, mas é deixar para o professor. Ele vai saber controlar bem”, concluiu.