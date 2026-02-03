Capa Jornal Amazônia
Zé Ricardo aposta no triunfo do Remo contra o Mirassol: 'A gente tem tudo pra buscar essa vitória'

Contratado no início da temporada, Zé Ricardo vem sendo um dos destaques do time neste começo de ano

Igor Wilson
Jogador deverá começar jogando nesta quarta (Samara Miranda/Remo)

O volante Zé Ricardo afirmou que o Remo tem condições de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (4), quando enfrenta o Mirassol, às 20h, no Mangueirão, pela segunda rodada da competição. Após o último treino no Baenão antes da partida, o jogador destacou a importância de atuar em casa e o apoio da torcida como fatores decisivos para buscar o resultado positivo.

“É uma equipe muito boa, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar, mas temos que pensar na gente. Jogamos dentro de casa, aproveitar o apoio da torcida. A gente tem tudo para buscar essa vitória”, afirmou o meio-campista, projetando o duelo que marca a estreia do Leão Azul como mandante na Série A.

Contratado no início da temporada, Zé Ricardo vem sendo um dos destaques do time neste começo de ano e tende a retornar ao time titular após ser preservado no empate com o São Francisco, no último sábado, pelo Parazão, quando o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação alternativa. Na estreia do Brasileirão, contra o Vitória, em Salvador, o volante teve boa atuação até ser substituído após receber cartão amarelo.

Na ocasião, Osorio explicou que a saída seguiu um princípio adotado em sua carreira, de evitar riscos de expulsão em jogadores de marcação. A substituição, no entanto, foi bastante questionada, já que o Remo perdeu consistência defensiva e sofreu dois gols em sequência. Zé Ricardo evitou qualquer polêmica ao comentar o episódio.

“Claro que a gente quer continuar jogando, mas ali somos jogadores e o treinador toma as atitudes. A gente tem que fazer o que ele pede, não dá pra ficar chateado. É torcer pelo companheiro que entrou e agora pensar no Mirassol”, disse.

O volante também reforçou que sua principal função em campo é a proteção da defesa, papel que deve voltar a exercer como titular do chamado “time principal”, voltado exclusivamente para o Brasileirão. “Essa é minha função, proteger, procurar ajudar o jogo e a equipe. Ainda não conseguimos a vitória, foi só o primeiro jogo, mas estamos bem focados para continuar trabalhando”, pontuou.

Além do confronto com o Mirassol, o Remo terá uma sequência atípica no calendário. Na quinta-feira (5), menos de 24 horas depois, o clube entra em campo novamente, desta vez contra o Águia de Marabá, pela terceira rodada do Campeonato Paraense, com um time alternativo. Zé Ricardo admitiu que a situação é incomum, mas confia na gestão da comissão técnica. “Nunca vivi isso, jogar em dois dias, mas é deixar para o professor. Ele vai saber controlar bem”, concluiu.

 

clube do remo

série a

Brasileirão
Remo
