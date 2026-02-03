Mirando Série A e Parazão, Remo faz sorteio para torcedores do 'Sócio Fenômeno Azul' A direção azulina quer movimentar a torcida nos jogos que se aproximam pelas duas competições disputadas simultaneamente O Liberal 03.02.26 18h58 O torcedor azulino terá dois jogos em dois dias, durante esta semana. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo terá dois jogos em dois dias. A "esticada" será pela Série A do Brasileirão e Parazão. O primeiro jogo acontece nesta quarta (4), contra o Mirassol, no Mangueirão. No dia seguinte, quinta-feira, o adversário será o Águia de Marabá, pela 3ª rodada do estadual. Mirando a possibilidade de boa arrecadação, a diretoria do clube resolveu fazer um sorteio exclusivo para os membros do programa "Sócio Fenômeno Azul". WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A novidade foi divulgada na tarde desta terça (3) nas redes sociais do clube. A publicação denominada "Experiências", foi postada no mesmo dia da ação, realizada no fim da tarde, consistindo em quatro sorteios que abrangeram as duas partidas da semana. Primeiro foram sorteados 10 torcedores do programa azulino para uma "Tour pré-jogo Remo x Mirassol", que consiste em visita ao vestiário, recepção aos atletas, além de bebida liberada no restaurante do estádio durante a partida. O segundo sorteio reuniu as mesmas ofertas, mas para a partida contra o Águia de Marabá, na quinta (5). Os outros dois sorteios foram destinados aos assinantes do plano "Ferinha", constando em cinco sorteados para entrar com os jogadores na partida contra o Mirassol e mais cinco para o jogo contra o Azulão. Amanhã o Leão Azul busca sua primeira vitória na Série A, a partir das 20 horas, direto do Mangueirão. Já no estadual, o time precisa vencer para encostar na liderança. Hoje o Remo é o quinto colocado, com quatro pontos. A partida entre Remo e Águia começa às 20 horas, no Baenão. 