Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Mirando Série A e Parazão, Remo faz sorteio para torcedores do 'Sócio Fenômeno Azul'

A direção azulina quer movimentar a torcida nos jogos que se aproximam pelas duas competições disputadas simultaneamente

O Liberal
fonte

O torcedor azulino terá dois jogos em dois dias, durante esta semana. (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo terá dois jogos em dois dias. A "esticada" será pela Série A do Brasileirão e Parazão. O primeiro jogo acontece nesta quarta (4), contra o Mirassol, no Mangueirão. No dia seguinte, quinta-feira, o adversário será o Águia de Marabá, pela 3ª rodada do estadual. Mirando a possibilidade de boa arrecadação, a diretoria do clube resolveu fazer um sorteio exclusivo para os membros do programa "Sócio Fenômeno Azul".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A novidade foi divulgada na tarde desta terça (3) nas redes sociais do clube. A publicação denominada "Experiências", foi postada no mesmo dia da ação, realizada no fim da tarde, consistindo em quatro sorteios que abrangeram as duas partidas da semana. Primeiro foram sorteados 10 torcedores do programa azulino para uma "Tour pré-jogo Remo x Mirassol", que consiste em visita ao vestiário, recepção aos atletas, além de bebida liberada no restaurante do estádio durante a partida. 

VEJA MAIS

image Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira
Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

image Remo enfrenta dois jogos em menos de 24h entre Série A e Parazão
Leão Azul encara Mirassol pela Série A e Águia de Marabá pelo Estadual após CBF negar pedido de adiamento

image Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa
Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

O segundo sorteio reuniu as mesmas ofertas, mas para a partida contra o Águia de Marabá, na quinta (5). Os outros dois sorteios foram destinados aos assinantes do plano "Ferinha", constando em cinco sorteados para entrar com os jogadores na partida contra o Mirassol e mais cinco para o jogo contra o Azulão. Amanhã o Leão Azul busca sua primeira vitória na Série A, a partir das 20 horas, direto do Mangueirão. Já no estadual, o time precisa vencer para encostar na liderança. Hoje o Remo é o quinto colocado, com quatro pontos. 

A partida entre Remo e Águia começa às 20 horas, no Baenão. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

parazão 2026

série a 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Mirando Série A e Parazão, Remo faz sorteio para torcedores do 'Sócio Fenômeno Azul'

A direção azulina quer movimentar a torcida nos jogos que se aproximam pelas duas competições disputadas simultaneamente

03.02.26 18h58

ACREDITANDO

Zé Ricardo aposta no triunfo do Remo contra o Mirassol: 'A gente tem tudo pra buscar essa vitória'

Contratado no início da temporada, Zé Ricardo vem sendo um dos destaques do time neste começo de ano

03.02.26 18h37

futebol

Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

03.02.26 12h48

futebol

Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês

Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel

03.02.26 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês

Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel

03.02.26 12h26

futebol

Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores

Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão

03.02.26 10h20

futebol

Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

03.02.26 12h48

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda