Lei do ex? Três jogadores de Remo e Chapecoense reencontram antigos clubes no domingo (2)

O duelo entre Remo e Chapecoense-SC, marcado para este domingo (2), às 18h30, não colocará frente a frente apenas as duas equipes com melhor momento na Série B. A partida também será o momento em que alguns jogadores de Leão e Índio Condá poderão reencontrar suas antigas equipes. Há, portanto, possibilidade de "lei do ex" para os dois lados.

No elenco azulino, dois jogadores já vestiram a camisa da Chape. Um deles é o lateral direito Marcelinho, que deve ser titular, e defendeu as cores da equipe catarinense na última temporada. Em 2024, o atleta vestiu a camisa do Índio Condá em 36 partidas, marcou três vezes e deu quatro assistências. Esses números, inclusive, são muito parecidos com os obtidos pelo Remo em 2025, onde tem o mesmo número de partidas, mas dois gols marcados e duas assistências.

Marcelinho jogou na Chapecoense em 2024 (Ascom/ Chapecoense)

O outro atleta remista que já defendeu a Chapecoense é o meia Pavani. O jogador, que conquistou o acesso à Série B com o Leão na temporada passada, defendeu a equipe catarinense em 2023. Na ocasião, Pavani disputou 44 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências. Neste ano, pelo Remo, o atleta já disputou 34 jogos, marcou dois gols e deu apenas uma assistência, mas costuma atuar vindo do banco de reservas.

Giovanni Pavani, meia, jogou na Chape em 2023 (Divulgação Instagram/ @giovannipavani10)

Já do lado da Chape, quem já defendeu o Remo - e é sinônimo de boas lembranças da torcida da azulina - e o atacante Neto Pessoa. O jogador esteve no Leão em 2021, quando o Remo disputou a Série B, mas acabou a temporada rebaixado. No entanto, foi em outra competição, a Copa Verde, que Neto Pessoa se consagrou. Com a camisa do Time de Periçá, Neto Pessoa marcou 10 gols em 15 partidas e terminou o torneio regional como artilheiro e campeão.

Neto Pessoa foi artilheiro do Leão em 2021 com 10 gols (Cristino Martins / O Liberal)

Outros "paraenses"

Há na Chapecoense outros jogadores que não defenderam o Remo, mas já atuaram no futebol paraense, sobretudo pelo Paysandu, grande rival do Leão Azul. São exemplos o zagueiro Bruno Leonardo, o volante Jorge Jimenez e o meia Ronaldo Mendes. Todos atuaram pelo Papão na temporada de 2023, ano que terminou com o acesso da equipe bicolor à Série B do Brasileirão.