Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B

Dois dos principais nomes do Clube do Remo na temporada, Pedro Rocha e Diego Hernández vivem momentos decisivos vestindo a camisa azulina. Em entrevista ao portal 365Scores, os jogadores falaram sobre o bom desempenho individual e coletivo do time paraense, que está muito próximo de conquistar o tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 14 gols, destacou o ambiente positivo e a força do grupo comandado por Guto Ferreira. Para o atacante, o bom momento individual é consequência da coletividade.

“Desde que cheguei aqui, eu sonhava e buscava por isso. Junto com meus companheiros temos feito um bom trabalho. Sempre digo que, quando o coletivo está forte, a individualidade de cada um também se sobressai”, afirmou o jogador.

O camisa 32 também ressaltou a importância da chegada de Guto Ferreira no comando técnico. Segundo Pedro Rocha, o treinador resgatou a confiança do elenco em um momento em que o acesso parecia distante.

Pedro Rocha é artilheiro da Série B (Thiago Gomes / O Liberal)

“O Guto resgatou nossa confiança, que já existia, mas ainda não estava no nível que precisávamos. Ele mostrou, no dia a dia, exatamente o que precisava ser feito”, disse o atacante.

Já o uruguaio Diego Hernández, autor de três gols e duas assistências nos últimos seis jogos, celebrou a boa fase e afirmou que o grupo está “trabalhando duro” para encerrar o ano com o acesso, e, quem sabe, o título da Série B.

“É um ótimo momento na minha carreira. Queremos o acesso e o troféu, sem sombra de dúvidas. Sabemos o quão difícil é o campeonato, mas vamos passo a passo”, afirmou o jogador.

Emprestado pelo Botafogo, Diego reforçou o orgulho de defender o Remo e elogiou o projeto do clube.

Diego Hernández após gol da vitória no Re-Pa 780. (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

“Hoje estou totalmente focado no Remo. Quero alcançar meus objetivos e fazer história. Estou muito feliz com o clube e as pessoas ao redor dele”, completou.

Na reta final da Série B, o Remo soma 57 pontos e ocupa a 3ª colocação, com grandes chances de garantir o retorno à elite do futebol nacional. A equipe enfrenta a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, em um confronto direto pelo acesso.