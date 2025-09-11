Meia segue em tratamento e desfalca o Remo na partida contra o Vila Nova Víctor Cantillo continua no DM azulino e deve ser liberado em aproximadamente duas semanas Luiz Guillherme Ramos 11.09.25 17h53 Cantillo pode retornar em até duas semanas. (Samara Miranda / Remo) O técnico António Oliveira terá alguns desafios para escalar o Remo no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, pela 26ª rodada da Série B. A partida, em Goiânia (GO), é decisiva para as pretensões azulinas. O Leão ocupa a 5ª colocação, com 38 pontos, e busca mais uma vitória fora de casa para seguir firme na luta pelo acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os problemas, está o desfalque do volante Víctor Cantillo, que sofreu uma lesão na região de transição miotendínea — entre músculo e tendão — e ainda não tem prazo definido para retorno. De acordo com o chefe do departamento médico do clube, Jean Kley, o caso exige atenção. "É diferente de uma lesão no meio do músculo ou apenas no tendão. A dele foi justamente na transição entre o tendão e o músculo, o que dá mais trabalho. Ele já teve o mesmo problema no Corinthians, há três anos, quando levou três meses para voltar. Lógico que agora não vai ficar todo esse tempo parado, mas precisamos ter paciência", explicou o médico, que prefere não cravar prazo, mas acredita em recuperação a médio prazo. VEJA MAIS Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos "Ainda é difícil falar em previsão, mas espero que em cerca de duas semanas ele esteja pronto", completou. Segundo o DM, Cantillo está em uma fase mais voltada à fisiologia do que à fisioterapia. Além dele, outra baixa confirmada é Caio Vinícius, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Jean Kley também atualizou a situação de três reforços contratados na última janela de transferências: os meias Panagiotis Tachtsidis e Nathan, e o lateral-direito Jorge. "Os três estavam em recuperação, mas o Nathan já está em uma condição melhor e estará disponível neste jogo. Já os outros dois, Jorge e Tachtsidis, talvez a partir da próxima partida", disse. Vila Nova e Remo jogam às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). 