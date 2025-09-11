Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Meia segue em tratamento e desfalca o Remo na partida contra o Vila Nova

Víctor Cantillo continua no DM azulino e deve ser liberado em aproximadamente duas semanas

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Cantillo pode retornar em até duas semanas. (Samara Miranda / Remo)

O técnico António Oliveira terá alguns desafios para escalar o Remo no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, pela 26ª rodada da Série B. A partida, em Goiânia (GO), é decisiva para as pretensões azulinas. O Leão ocupa a 5ª colocação, com 38 pontos, e busca mais uma vitória fora de casa para seguir firme na luta pelo acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os problemas, está o desfalque do volante Víctor Cantillo, que sofreu uma lesão na região de transição miotendínea — entre músculo e tendão — e ainda não tem prazo definido para retorno. De acordo com o chefe do departamento médico do clube, Jean Kley, o caso exige atenção.

"É diferente de uma lesão no meio do músculo ou apenas no tendão. A dele foi justamente na transição entre o tendão e o músculo, o que dá mais trabalho. Ele já teve o mesmo problema no Corinthians, há três anos, quando levou três meses para voltar. Lógico que agora não vai ficar todo esse tempo parado, mas precisamos ter paciência", explicou o médico, que prefere não cravar prazo, mas acredita em recuperação a médio prazo.

VEJA MAIS

image Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva
Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B

image Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B
Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana

image António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B
Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos

"Ainda é difícil falar em previsão, mas espero que em cerca de duas semanas ele esteja pronto", completou. Segundo o DM, Cantillo está em uma fase mais voltada à fisiologia do que à fisioterapia. Além dele, outra baixa confirmada é Caio Vinícius, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Jean Kley também atualizou a situação de três reforços contratados na última janela de transferências: os meias Panagiotis Tachtsidis e Nathan, e o lateral-direito Jorge. "Os três estavam em recuperação, mas o Nathan já está em uma condição melhor e estará disponível neste jogo. Já os outros dois, Jorge e Tachtsidis, talvez a partir da próxima partida", disse.

Vila Nova e Remo jogam às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série b 2025

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Meia segue em tratamento e desfalca o Remo na partida contra o Vila Nova

Víctor Cantillo continua no DM azulino e deve ser liberado em aproximadamente duas semanas

11.09.25 17h53

SÉRIE B

Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva

Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B

11.09.25 17h00

Futebol

Com António Oliveira, Remo emplaca três jogadores na 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino venceu o Amazonas-AM fora de casa e conseguiu se destacar na semana

11.09.25 11h30

Futebol

Clube do Remo apresenta lateral Jorge como novo reforço para a Série B

Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior

10.09.25 18h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

11.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda