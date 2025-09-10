António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B

Neste sábado (13), o Clube do Remo tem mais um compromisso no returno da Série B, desta vez contra o Vila Nova, pela 26ª rodada. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas três pontos na tabela e pode ser decisivo para as pretensões de ambos. O Leão Azul ocupa a 5ª posição, com 38 pontos, enquanto o Tigre goiano aparece em 10º, com 35.

Para esta partida, o técnico António Oliveira não poderá contar com o volante Caio Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador tem sido uma das peças mais utilizadas entre os titulares, somando 17 partidas até aqui.

Sem ele, cabe ao treinador encontrar um substituto para reforçar o meio-campo. Entre as opções estão Victor Cantillo, Luan Martins e Pedro Castro. Outra possibilidade é a estreia do recém-contratado Nathan Pescador, já integrado ao elenco, mas ainda sem atuar com a camisa azulina.

Este será o segundo encontro entre Vila Nova e Remo na competição. No primeiro turno, os azulinos venceram por 2 a 0 no Mangueirão, quando o time ainda era comandado por Daniel Paulista.

O Remo buscará a quinta vitória sob o comando do técnico português. Das quatro anteriores, três foram conquistadas longe de Belém, incluindo a última, contra o Amazonas. Apesar dos resultados, parte da torcida segue desconfiada com o desempenho da equipe. Diante disso, a meta de António Oliveira é somar pelo menos um ponto para voltar para casa com moral. O próximo compromisso em Belém será no dia 20, contra o Atlético-MG, no Mangueirão.