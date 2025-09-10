António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos Luiz Guillherme Ramos 10.09.25 19h31 Caiu Vinícius está fora do duelo deste sábado (13), contra o Vila Nova. (Wagner Santana / O Liberal) Neste sábado (13), o Clube do Remo tem mais um compromisso no returno da Série B, desta vez contra o Vila Nova, pela 26ª rodada. O duelo coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas três pontos na tabela e pode ser decisivo para as pretensões de ambos. O Leão Azul ocupa a 5ª posição, com 38 pontos, enquanto o Tigre goiano aparece em 10º, com 35. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para esta partida, o técnico António Oliveira não poderá contar com o volante Caio Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador tem sido uma das peças mais utilizadas entre os titulares, somando 17 partidas até aqui. Sem ele, cabe ao treinador encontrar um substituto para reforçar o meio-campo. Entre as opções estão Victor Cantillo, Luan Martins e Pedro Castro. Outra possibilidade é a estreia do recém-contratado Nathan Pescador, já integrado ao elenco, mas ainda sem atuar com a camisa azulina. VEJA MAIS Clube do Remo apresenta lateral Jorge como novo reforço para a Série B Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge carrega no currículo passagens por clubes do Brasil e exterior João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia Este será o segundo encontro entre Vila Nova e Remo na competição. No primeiro turno, os azulinos venceram por 2 a 0 no Mangueirão, quando o time ainda era comandado por Daniel Paulista. O Remo buscará a quinta vitória sob o comando do técnico português. Das quatro anteriores, três foram conquistadas longe de Belém, incluindo a última, contra o Amazonas. Apesar dos resultados, parte da torcida segue desconfiada com o desempenho da equipe. Diante disso, a meta de António Oliveira é somar pelo menos um ponto para voltar para casa com moral. O próximo compromisso em Belém será no dia 20, contra o Atlético-MG, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 remo vila nova x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 Futebol António Oliveira tem desfalque no meio-campo para duelo entre Vila Nova e Remo, pela Série B Sem Caio Vinícius, o treinador ganha a possibilidade de fazer uma estreia ou apostar em velhos conhecidos 10.09.25 19h31 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15